باحث كولومبي يدرس المواد خارج كوكب الأرض في عينات الغبار التي تم إحضارها إلى الأرض

حصل الباحث الكولومبي الشاب، كاميلو جاراميلو كوريا، على فرصة فريدة لدراسة عينات الغبار التي تم جلبها من الفضاء الخارجي. وتم جمع العينات بواسطة مهمة Hayabusa2 التابعة لوكالة الفضاء اليابانية، والتي أصبحت أول من أرسل صورًا من المركبات الجوالة العاملة على كويكب وأعاد عينات جيولوجية إلى الأرض. قام جاراميلو كوريا، الذي كان يدرس درجة الدكتوراه في الهندسة النووية في ذلك الوقت، بتصميم وبناء كبسولة عينة محكمة الغلق لحفظ العينات وحمايتها من تلوث الهواء.

سأل معلموه عما إذا كان من الممكن استخدام الكبسولة لدراسة المواد خارج كوكب الأرض، وقام جاراميلو كوريا بتعديل واختبار الكبسولة لتلبية المتطلبات الصارمة لحماية العينات. أجرى الفريق دراسات على مجموعتين من العينات من الكويكب ريوجو: جزيئات فردية ومساحيق دقيقة. التحليل مستمر، لكنهم يتوقعون الحصول على معلومات حول تكوين الكويكبات وخصائصها والأدلة المحتملة على التجوية الفضائية للكويكبات.

تعتبر دراسة الكويكبات مهمة لسببين رئيسيين، وفقا لجاراميلو كوريا. أولاً، توفر هذه الصور لمحة سريعة عن المراحل الأولى للنظام الشمسي ويمكن أن تساعدنا في فهم كيفية تشكله وكوكب الأرض، بالإضافة إلى أصل الحياة. ثانيًا، يمكن أن توفر دراسة الكويكبات نظرة ثاقبة حول تأثيرات التجوية الفضائية وتلوث الغلاف الجوي.

كما تسلط رحلة جاراميلو كوريا من كولومبيا إلى الولايات المتحدة لإجراء أبحاثه الضوء على الاختلافات في بيئات البحث والوصول إلى الموارد. وأشار إلى أن الباحثين في الولايات المتحدة لديهم إمكانية وصول أسهل بكثير إلى الموارد، مثل الأدوات، مقارنة بالباحثين في كولومبيا. وعلى الرغم من ذلك، فقد تعلم تقدير قدرات مختبره في كولومبيا وأن يكون واسع الحيلة.

وحققت باحثة كولومبية أخرى، هي أندريا جوزمان ميسا، أحلامها في مجال الفيزياء الفلكية. ركزت رسالة الدكتوراه الخاصة بها على دراسة الأجواء للكواكب خارج نظامنا الشمسي. وقارنت نماذج الغلاف الجوي ببيانات الرصد باستخدام أطر التعلم الآلي للتنبؤ بتكوين تلك الأجواء. كما لعب جوزمان ميسا دورًا فعالًا في تعزيز ظهور العالمات في كولومبيا، على أمل إحداث تغيير حقيقي في النظام البيئي البحثي في ​​البلاد.

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