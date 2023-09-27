الكويكب 2023 SF6: لقاء قريب مع الأرض

أصدرت وكالة ناسا تحذيرا بشأن كويكب اسمه Asteroid 2023 SF6، والذي من المتوقع أن يقترب من الأرض اليوم. وفي حين أن معظم الكويكبات تقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، فإن بعض هذه الصخور الفضائية يمكن أن تقترب بشكل خطير من كوكبنا.

وسيمر الكويكب 2023 SF6، الذي يقدر عرضه بنحو 62 قدما، بالأرض على مسافة 1.4 مليون كيلومتر فقط. وعلى الرغم من أنه ليس قاتلا للكوكب، إلا أنه أكبر من كويكب تشيليابينسك الذي تسبب في أضرار كبيرة في عام 2013. ويتحرك الكويكب نحو الأرض بسرعة مذهلة تبلغ 62,548 كيلومترا في الساعة.

ينتمي هذا الكويكب إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، وله محور شبه رئيسي أكبر من محور الأرض. تمت تسمية كويكبات أبولو على اسم كويكب أبولو عام 1862 الذي تم اكتشافه في ثلاثينيات القرن العشرين. ومن المثير للاهتمام أن هذا الاقتراب الوثيق من الأرض سيكون الأول على الإطلاق في تاريخ الكويكب 1930 SF2023. وفقًا للبحث في قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة التابعة لوكالة ناسا، لا توجد توقعات قريبة مستقبلية لهذا الكويكب.

يعد الكويكب 2023 SF6 بمثابة تذكير بالتهديدات المحتملة التي يمكن أن تشكلها الكويكبات على كوكبنا. على الرغم من عدم وجود خطر مباشر من هذا الكويكب بالتحديد، تواصل وكالة ناسا مراقبة الكويكبات والمذنبات وغيرها من الأجسام القريبة من الأرض بحثًا عن اقترابات محتملة قد تعرض سلامة الأرض للخطر.

ويسلط هذا الحدث الضوء على أهمية دراسة وفهم الكويكبات. لا تمثل هذه الصخور الفضائية القديمة تهديدًا محتملاً فحسب، بل تحتوي أيضًا على أسرار الكون. ومن خلال دراسة الكويكبات، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي وتاريخ الفضاء.

مصادر:

– ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء) هي وكالة فضاء أمريكية مسؤولة عن استكشاف وأبحاث الفضاء.

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