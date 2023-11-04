أصدر المخصصون في مجلس النواب مؤخرًا تقريرًا يشرح بالتفصيل مشروع قانون الإنفاق على التجارة والعدالة والعلوم (CJS) للسنة المالية 2024، والذي يتضمن ميزانية قدرها 25.366 مليار دولار لوكالة ناسا. في انحراف كبير عن مشروع قانون مجلس الشيوخ، يوفر تقرير مجلس النواب تمويلًا كاملاً قدره 949.3 مليون دولار لبرنامج ناسا لإرجاع عينات المريخ (MSR)، مما يضمن إطلاق بعثات الهبوط لاسترجاع العينات وبعثات العودة إلى الأرض بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من أن تقرير مجلس النواب يدعم برنامج MSR بشكل كامل، إلا أنه يوقف خطط ناسا للتعاون مع مهمة أوروبية إلى المريخ. يشير التقرير صراحةً إلى أنه لا يدعم التمويل المطلوب لمركبة روزاليند فرانكلين إكسومارس، والذي يشير إلى دعم ناسا المقترح لمهمة وكالة الفضاء الأوروبية. ويأتي هذا القرار بعد أن أنهت وكالة الفضاء الأوروبية تعاونها مع روسيا العام الماضي.

ويقر تقرير مجلس النواب بالنتائج المعلقة لمجلس المراجعة المستقل، الذي أنهى عمله في سبتمبر/أيلول. وخلص مجلس الإدارة إلى أن هناك فرصة ضئيلة لبقاء MSR على التكلفة والجدول الزمني، وقدر أن تكلفة البرنامج تتراوح بين 8 مليارات دولار و11 مليار دولار. وتتجاوز هذه التكلفة عتبة 5.3 مليار دولار المحددة في تقرير مجلس الشيوخ، مما يسلط الضوء على التناقضات بين مشروعي القانون.

في حين أن مشروع قانون مجلس النواب يمول برنامج MSR بشكل كبير، إلا أنه يقلل من تمويل برامج ناسا الأخرى. ويزيد مشروع قانون مجلس النواب بشكل طفيف ميزانية برامج ناسا العلمية إلى 7.38 مليار دولار، مقارنة بمشروع قانون مجلس الشيوخ البالغ 7.341 مليار دولار. ومع ذلك، فإن مشروع قانون مجلس النواب يقلل من تمويل علوم الأرض، والفيزياء الفلكية، والفيزياء الشمسية، والعلوم البيولوجية والفيزيائية مقارنة بمشروع قانون مجلس الشيوخ.

علاوة على ذلك، يوفر مشروع قانون مجلس النواب لغة محددة فيما يتعلق بموقع المنشأة المتلقية لعينات MSR. ويوجه ناسا إلى إعطاء الأولوية للقرب من المنسق الحالي من خلال وضع المنشأة على بعد 30 ميلاً (50 كيلومترًا) من مركز جونسون للفضاء، حيث تقع المنشأة الحالية. لم تقم وكالة ناسا بعد بتحديد موقع محتمل للمنشأة المتلقية ولكنها شددت على الحاجة إلى تصنيف السلامة الحيوية من المستوى 4 وإمكانية استخدام منشأة حكومية موجودة.

بشكل عام، يقدم تقرير المخصصين في مجلس النواب منظورًا فريدًا من خلال التمويل الكامل لبرنامج MSR المضطرب مع الابتعاد عن مشروع قانون مجلس الشيوخ من خلال وقف التعاون مع مهمة المريخ الأوروبية. ستؤثر القرارات المتخذة في تقرير مجلس النواب بشكل كبير على برامج ناسا ومهامها المستقبلية.

أسئلة وأجوبة

ما هو برنامج عودة عينة المريخ؟

برنامج عودة عينات المريخ هو مبادرة من وكالة ناسا لجمع عينات من سطح المريخ وإعادتها إلى الأرض لمزيد من التحليل. ويهدف إلى تقديم رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي للكوكب والعلامات المحتملة للحياة الماضية أو الحالية.

ما هي مهمة المريخ الأوروبية التي كانت ناسا تخطط للتعاون معها؟

مهمة المريخ الأوروبية، المعروفة باسم المركبة الجوالة روزاليند فرانكلين إكسومارس، هي مشروع تقوده وكالة الفضاء الأوروبية (ESA). تتضمن المهمة إرسال مركبة جوالة إلى المريخ للبحث عن علامات الحياة الماضية أو الحالية ودراسة بيئة الكوكب.

ما هي الآثار المترتبة على التمويل الكامل لبرنامج عودة عينات المريخ؟

يضمن التمويل الكامل لبرنامج عودة عينات المريخ إطلاق بعثات الهبوط لاسترجاع العينات وبعثات العودة إلى الأرض بحلول عام 2030. وسيمكن هذا التمويل وكالة ناسا من مواصلة استكشافها للمريخ، وجمع عينات قيمة، وربما تحقيق اكتشافات رائدة حول الكوكب.

لماذا أوقف تقرير مجلس النواب التعاون مع مهمة المريخ الأوروبية؟

وقرر تقرير مجلس النواب عدم دعم تمويل وكالة ناسا للمركبة الجوالة روزاليند فرانكلين إكسومارس بسبب إنهاء وكالة الفضاء الأوروبية تعاونها مع روسيا. يعكس هذا القرار التعقيدات والتحديات التي ينطوي عليها التعاون الدولي في استكشاف الفضاء.