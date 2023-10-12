القمر الصناعي الحراري للأشعة تحت الحمراء HOTSAT-1 يبدأ عملياته التجارية

أعلنت شركة الأقمار الصناعية الحرارية للأشعة تحت الحمراء ساتلايت فو أن أول قمر صناعي لها، HOTSAT-1، قد انتقل بنجاح إلى العمليات التجارية. تم تصميم وتصنيع القمر الصناعي، وهو الأول من بين مجموعة مكونة من ثمانية أقمار صناعية، في المملكة المتحدة بالتعاون مع شركة Surrey Satellite Technologies.

وقد تم تجهيز HOTSAT-1 بجهاز تصوير بالأشعة تحت الحمراء متوسط ​​الموجة بدقة 3.5 متر مع إمكانية الفيديو ويحافظ على حساسية أقل من درجتين مئويتين. تسمح هذه التقنية المتقدمة للقمر الصناعي بالتقاط صور حرارية قيمة يمكن استخدامها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك تحسين الخدمات اللوجستية والتخطيط البيئي واتخاذ القرارات المتعلقة بالطاقة.

يهدف القمر الصناعي Vu إلى أن يصبح مقياس الحرارة العالمي، مما يوفر التحقق المستقل من البيانات ذات الصلة بمراقبة أهداف صافي الصفر. ومن خلال مراقبة نفايات الطاقة الصناعية والتلوث وحرائق الغابات والأحداث المناخية في الوقت الفعلي تقريبًا، يمكن للقمر الصناعي دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع المناخ.

منذ إنشائها، حصلت شركة Satellite Vu على إجمالي 30.5 مليون جنيه إسترليني (37.9 مليون دولار) من تمويل رأس المال الاستثماري. في يونيو، جمعت الشركة مبلغًا إضافيًا بقيمة 12.7 مليون جنيه إسترليني في تمويل السلسلة A-2، بمشاركة كبار المستثمرين مثل Molten Ventures، وSeraphim Space Investment Trust PLC، وLockheed Martin، ومؤسسة علوم الأرض.

تم إطلاق HOTSAT-1 إلى المدار في يونيو على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من قاعدة Vandenberg Space Force Base في كاليفورنيا. يمثل الانتقال الناجح إلى العمليات التجارية علامة فارقة مهمة لشركة Satellite Vu ويسلط الضوء على تفاني الشركة في استخدام تكنولوجيا الفضاء المتقدمة لتحسين الكوكب.

بشكل عام، يفتح إدخال HOTSAT-1 إمكانيات جديدة للاستفادة من التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء وتحليل البيانات لمواجهة التحديات الحاسمة في مختلف الصناعات والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع المناخ.

المصدر: هذا المحتوى مقتبس من مقال من موقع satnews.com.