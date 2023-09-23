يتمطر هذا الكوكب بالأحجار الكريمة خلال الرياح الموسمية

في عالم الفضاء الخارجي، حيث يتم اكتشاف عجائب لا نهاية لها، توصل علماء الفلك مؤخرًا إلى اكتشاف رائد. استحوذ كوكب من خارج نظامنا الشمسي، يُعرف باسم WASP-121b، على الاهتمام بسبب ظاهرة غير عادية - وهي تمطر أحجارًا كريمة ثمينة. تم هذا الاكتشاف الرائع من قبل باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا باستخدام تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا.

يتحرك WASP-121b، وهو أكبر من كوكب المشتري، بسرعة حول نجمه المضيف، ويكمل مدارًا واحدًا خلال 30 ساعة فقط بسبب قربه من النجم. يقع هذا الكوكب على بعد حوالي 850 سنة ضوئية من الأرض، وغالباً ما يشار إليه باسم "المشتري الساخن". ومع ذلك، فإن ما يميزه هو الحدث غير المعتاد الذي لوحظ عند حدوده ليلاً ونهارًا.

بدأت الدراسة عندما لاحظ علماء الفلك نشاطًا غريبًا عند خط الانتقال بين النهار والليل على WASP-121b. وكشفت الملاحظات السابقة عن عدم وجود التيتانيوم في الغلاف الجوي، في حين كان ابن عمه الكيميائي الفاناديوم موجودا. أثار هذا الخلل في التوازن تساؤلات لأن هذين العنصرين يشتركان في أوجه التشابه.

كشفت التحقيقات الإضافية التي أجراها ميكال إيفانز من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك عن اكتشاف رائع. تتسبب درجات الحرارة القصوى على الجانب الليلي من الكوكب في انخفاض حاد، مما يؤدي إلى سقوط أمطار مكونة من التيتانيوم والألمنيوم. عندما يتحد الألومنيوم مع عناصر مثل الكروم والحديد والتيتانيوم، فإنه يخضع للتحول إلى أحجار كريمة ثمينة مثل الياقوت والصفير.

إن اكتشاف أمطار الأحجار الكريمة على WASP-121b يوسع فهمنا للتنوع والجمال الموجود في الكون. إنه بمثابة تذكير بالأسرار التي تنتظر الكشف عنها في الفضاء الخارجي.

مصادر:

– عالم الفيزياء :

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