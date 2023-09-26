تتضاءل الآمال في إحياء مركبة الهبوط على القمر في الهند

فشلت مركبة الهبوط الهندية على سطح القمر، فيكرام، والمركبة الجوالة براغيان، التي قامت بهبوط تاريخي على القطب الجنوبي للقمر في أغسطس، في إعادة الاتصال بعد دخولها في وضع الإغلاق للبقاء على قيد الحياة في الليلة القمرية المتجمدة. وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تأمل في البداية أن تستيقظ المركبة الفضائية في 22 سبتمبر تقريبًا عندما تنتهي الليلة القمرية، مما يسمح للألواح الشمسية بإعادة شحن بطارياتها.

ومع ذلك، لم يتمكن العلماء في ISRO من الاتصال بمركبة الهبوط والمركبة الجوالة منذ ذلك الحين، مما أدى إلى تلاشي الآمال في إحياء المركبة. تمثل درجات الحرارة المتجمدة على القمر تحديًا كبيرًا، مع احتمال بنسبة 50% فقط أن تتحمل الأجهزة الظروف القاسية. وعلى الرغم من هذه النكسة، تخطط ISRO لمواصلة جهودها لإقامة اتصالات حتى 30 سبتمبر، وهو الموعد المقرر لغروب القمر التالي.

على الرغم من عدم اليقين المحيط بمصير فيكرام وبراجيان، أكدت ISRO أن مهمة Chandrayaan-3 حققت نجاحًا كبيرًا بالفعل، حيث حققت أهدافها الأساسية. أصبحت الهند أول دولة تصل إلى منطقة القطب الجنوبي القمري ورابع دولة تهبط بنجاح على سطح القمر، مما عزز مكانتها كدولة رائدة في استكشاف الفضاء.

خلال استكشافها لسطح القمر لمدة أسبوع، حققت المركبة الفضائية براغيان اكتشافات مهمة. وأكدت وجود عناصر مثل الكبريت والحديد والأكسجين على القمر، مما ينقل صورًا وبيانات قيمة إلى الأرض. وحتى لو لم تستيقظ مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، فسوف تظلان على القمر كممثلين رمزيين لإنجازات الهند في استكشاف القمر.

مصادر:

- إيسرو