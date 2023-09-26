تتلاشى الآمال في إعادة تنشيط مهمة Chandrayaan-3 التابعة لـ ISRO

بدأت الآمال في إعادة تنشيط مهمة Chandrayaan-3 التابعة لـ ISRO، والتي تتضمن مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan، في التلاشي حيث ظلت غير نشطة منذ شروق الشمس القمري في 22 سبتمبر. وقد تم تصميم المهمة في الأصل ليوم قمري واحد من العملية، ودخلت المهمة " وضع السكون” بعد الانتهاء من مهامها العلمية في محاولة لإطالة أمد مهمتها. ومع ذلك، فإن التحديات التي تفرضها الظروف الليلية القمرية، مثل انقطاع الطاقة والبرد الشديد، ربما تسببت في حدوث تلف إلكتروني.

صرح رئيس ISRO إس سوماناث أن العلماء سينتظرون اليوم القمري بأكمله، والذي يستمر حوالي 14 يومًا أرضيًا، على أمل إعادة التنشيط المحتمل. الهدف الأساسي هو أن تتاح لي الفرصة لإجراء المزيد من التجارب في الموقع.

تعد مهمة Chandrayaan-3، وهي متابعة لمهمة Chandrayaan-2، خطوة مهمة نحو استمرار الهند في استكشاف القمر. وتهدف المهمة إلى مواصلة دراسة سطح القمر وجمع المزيد من البيانات حول جيولوجيته وغلافه الجوي. تعد مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan من المكونات الأساسية للمهمة، حيث تكون مركبة الهبوط مسؤولة عن الهبوط السلس للمهمة على سطح القمر وتقوم المركبة الجوالة بإجراء تجارب في الموقع.

خلال المرحلة الأولية من المهمة، واجهت مركبة الهبوط فيكرام فشلًا في الاتصال وهبطت على سطح القمر في سبتمبر 2019. وعلى الرغم من هذه النكسة، لا تزال مهمة تشاندرايان-2 تحقق نجاحًا جزئيًا، مع استمرار المركبة المدارية في العمل وتقديم خدمات قيمة. بيانات عن القمر.

لقد عمل العلماء والمهندسون في ISRO بلا كلل للتعلم من تحديات المهمة السابقة وتصميم مركبة فضائية أكثر قوة لـ Chandrayaan-3. واعتبرت إعادة تنشيط مكونات المهمة بعد شروق الشمس على القمر علامة إيجابية. ومع ذلك، يبدو أن الظروف القاسية لليلة القمرية قد أعاقت عمل مركبة الهبوط والمركبة الجوالة.

وفي حين تتضاءل الآمال في إعادة التنشيط، فقد ساهمت مهمة تشاندرايان-3 بالفعل في تعزيز قدرات الهند في استكشاف الفضاء. سيقوم العلماء بتحليل البيانات والخبرات المكتسبة من المهمة لتحسين وتحسين المهام القمرية المستقبلية. ربما واجهت مهمة تشاندرايان 3 انتكاسات، لكنها شهادة على تصميم وكالة الفضاء الهندية وتقدمها في سعيها للحصول على فهم أفضل للقمر وما وراءه.

مصادر:

- TOI.in