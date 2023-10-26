مسبار الأمل: كشف أسرار الغلاف الجوي المريخي

مع إصدار الدفعة التاسعة من البيانات، يواصل "مسبار الأمل" التابع لمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ تقديم معلومات رائدة عن الغلاف الجوي للمريخ. وباستخدام أحدث الأدوات، تمكن المسبار من التقاط كمية مذهلة تبلغ 3.3 تيرابايت من بيانات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، مما أحدث ثورة في فهمنا للمريخ.

تعرض مجموعة البيانات التاسعة، التي تم جمعها في الفترة من 1 مارس إلى 31 مايو 2023، القدرات الاستثنائية للأدوات العلمية الثلاثة لمسبار الإمارات لاستكشاف المريخ: مطياف الإمارات للأشعة تحت الحمراء للمريخ (EMIRS)، ومطياف الإمارات للأشعة فوق البنفسجية للمريخ (EMUS)، وجهاز تصوير الإمارات للاستكشاف. (إكسي). ومن خلال هذه الأجهزة، تقدم المهمة فحصًا شاملاً للغلاف الجوي للمريخ، من سطحه إلى أطرافه الخارجية.

أحد أبرز الاكتشافات من أحدث مجموعة بيانات هو دراسة التغيرات قصيرة المدى وحركة السحب على المريخ. يوفر EXI، بصوره السحابية عالية التردد الملتقطة في تواريخ مختلفة، للعلماء ثروة من المعلومات حول الطبيعة الديناميكية للسحب المريخية.

علاوة على ذلك، مع دخول الشمس ذروة دورتها البالغة 11 عامًا، كشفت عمليات رصد EMUS الليلية عن عروض مذهلة للشفق القطبي المنفصل. كشفت هذه الشفق القطبي، التي تم رصدها فوق أقوى المجالات المغناطيسية القشرية في نصف الكرة الجنوبي، عن عرض ضوئي مذهل في الفترة من 27 إلى 28 أبريل 2023.

تتجاوز مهمة مسبار الأمل الممتدة هدفها الأساسي المتمثل في جمع البيانات لسنة مريخية، أي ما يعادل عامين أرضيين. الآن، مع سنة أرضية إضافية لدراسة التغيرات السنوية في الغلاف الجوي للمريخ، تهدف المهمة إلى كشف الألغاز المحيطة بعمليات الغلاف الجوي السفلي، وفقدان الغلاف الجوي العلوي، والرابط الحاسم بين الاثنين.

يتيح المدار الفريد لمسبار الأمل للمجتمع العلمي التعمق في التغيرات اليومية والموسمية في الغلاف الجوي للمريخ. ومن خلال تحليل مجموعة البيانات الهائلة للمسبار، يتوقع الباحثون الكشف عن رؤى مهمة حول ديناميكيات الغلاف الجوي للمريخ.

في الختام، لم يتجاوز مسبار الأمل التوقعات من حيث جمع البيانات فحسب، بل مهد الطريق أيضًا لإحراز تقدم رائد في فهمنا للغلاف الجوي للمريخ. مع كل مجموعة بيانات، يتم الكشف عن أسرار جديدة، مما يدعو العلماء إلى كشف أسرار الكوكب الأحمر.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو مسبار الأمل؟

ومسبار الأمل هو مركبة فضائية أطلقتها بعثة الإمارات لاستكشاف المريخ لدراسة وجمع البيانات عن الغلاف الجوي للمريخ.

2. ما هي كمية البيانات التي جمعها مسبار الأمل؟

جمع مسبار الأمل كمية مذهلة تبلغ 3.3 تيرابايت من بيانات الغلاف الجوي من المريخ.

3. ما هي الأهداف العلمية الرئيسية للمهمة؟

وتهدف المهمة إلى فهم عمليات الغلاف الجوي السفلي وفقدان الغلاف الجوي العلوي والارتباط بين الاثنين للكشف عن الألغاز المحيطة بجو المريخ.

4. ما هي بعض النتائج البارزة التي توصلت إليها أحدث مجموعة بيانات؟

كشفت أحدث مجموعة بيانات عن رؤى رائعة حول حركة السحب المريخية وعرضت عروضًا مذهلة للشفق القطبي المنفصل فوق أقوى المجالات المغناطيسية القشرية في نصف الكرة الجنوبي.

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