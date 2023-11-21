تم الكشف عن تمثال جديد في مدرسة نوسال الثانوية لتكريم الأسطورة المحلية

كشفت مدرسة Nossal الثانوية في بيرويك مؤخرًا عن تمثال برونزي مذهل بالحجم الطبيعي تكريمًا للسير غوستاف نوسال AC المحترم. هذا التمثال الرائع، الذي صممه النحاتان المشهوران عالميًا جيلي ومارك، يشيد بالإنجازات العلمية الرائعة للسير نوسال، ومساهمته التي لا تقدر بثمن في المدرسة، وطبيعته الودودة والودية.

في 20 نوفمبر، اجتمع مجتمع المدرسة معًا ليشهدوا إزاحة الستار عن التمثال الكبير، إحياءً لذكرى الإرث الدائم للسير نوسال. وأعرب الدكتور جون إنز، رئيس مجلس المدرسة، عن سعادته برؤية التمثال أخيرًا ينبض بالحياة بعد عدة سنوات من التخطيط والإعداد الدقيق، والذي بدأ في عام 2019 بهدف تزامنه مع الذكرى السنوية العاشرة للمدرسة في عام 10. 2020.

شارك المدير المؤسس لمدرسة نوسال الثانوية، روجر بيج، أفكاره حول أهمية التمثال. ومن خلال تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه السير نوسال داخل مجتمع المدرسة، أعرب بيج عن أمله في أن يكون التمثال بمثابة تكريم مناسب لعلاقتهم. وأكد كذلك أن السير نوسال كثيرًا ما كان يزور المدرسة، ويخصص وقتًا للتفاعل مع الطلاب والموظفين والزوار. وكرمز لهذا التفاعل العزيز، سيتم عرض التمثال البرونزي للسير نوسال جالسًا بشكل بارز عند المدخل الأمامي للمدرسة.

إلى جانب الاعتراف المحلي به، يعد السير غوستاف نوسال شخصية ذات شهرة وطنية ودولية. حصل السير نوسال على جائزة الأسترالي العام في عام 2000، وقد ترك بصمة لا تمحى على المجتمع الأسترالي والعالمي. وإلى جانب عمله الرائد في مجال علم المناعة، فقد كرس نفسه أيضًا للعديد من المساعي الإنسانية. تشمل إنجازاته البارزة رئاسة البرنامج العالمي للقاحات والتحصين في منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج اللقاحات التابع لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

ولد السير نوسال في النمسا عام 1931، وهاجر إلى أستراليا في سن مبكرة. وتغلب على حاجز اللغة، وتفوق أكاديميًا، وأصبح الطالب الأول في مدرسته وحصل في النهاية على شهادته في الطب من جامعة سيدني. وبعد ذلك، تابع السير نوسال درجة الدكتوراه. في جامعة ملبورن. قادته مسيرته المهنية اللامعة إلى معهد والتر وإليزا هول الشهير للأبحاث الطبية في ملبورن، حيث شغل منصب المدير من عام 1965 إلى عام 1996.

وأعرب السير نوسال عن أمله في أن يلهم التمثال، إلى جانب تأثيره المستمر في المدرسة، الأجيال القادمة لتحقيق أحلامهم. وذكّر الحضور بأن أستراليا بلد مليء بالفرص العظيمة، وأعرب عن امتنانه واعتزازه بالوقوف أمامهم. شجع السير غوستاف نوسال الجميع على تذكر الوقت الذي قضوه في مدرسة نوسال الثانوية باعتزاز.

أصبح مشروع التمثال ممكنًا من خلال مساهمات المجتمع المدرسي والتبرعات السخية من موردي الأعمال مثل PSW Outfits وEdunet Computers، بالإضافة إلى تبرع كبير من WEHI تقديرًا لمساهمات السير غوستاف نوسال التي لا تقدر بثمن في كل من الأبحاث الطبية والأبحاث الطبية. المنظمة نفسها.

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أسئلة وأجوبة

من هو السير غوستاف نوسال؟

السير غوستاف نوسال هو عالم أسترالي ولد في النمسا وناشط في المجال الإنساني. يشتهر بعمله في مجال علم المناعة وقد قدم مساهمات كبيرة في الأبحاث الطبية على مستوى العالم. حصل السير نوسال على جائزة الأسترالي العام في عام 2000 وعمل في مناصب قيادية مع منظمات مرموقة مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج اللقاحات التابع لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

لماذا تم كشف النقاب عن تمثال في مدرسة نوصال الثانوية؟

تم الكشف عن التمثال البرونزي في مدرسة نوسال الثانوية لتكريم إنجازات السير غوستاف نوسال، ودوره الفعال داخل مجتمع المدرسة، وطبيعته الودودة. يعد التمثال بمثابة تقدير لمساهماته العلمية وتأثيره المستمر كمصدر للإلهام للطلاب والموظفين على حد سواء.

من الذي صنع التمثال؟

تم صنع التمثال من قبل النحاتين المشهورين عالميًا جيلي ومارك، المعروفين بمواهبهم الاستثنائية وقدرتهم على التقاط جوهر وإنجازات الشخصيات البارزة.