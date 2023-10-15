علم الوراثة يؤثر على السلوك الإيثاري في نحل العسل

أجرى باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا دراسة تستكشف الأساس الجيني وراء السلوك الإيثاري في نحل العسل. يتم تعريف السلوك الإيثاري على أنه السلوك الذي يفيد الآخرين، حتى على حساب الفرد الذي يظهر هذا السلوك. يُظهر نحل العسل سلوكًا إيثاريًا من خلال سلوك الحاشية، حيث تقوم شغالات النحل بإطعام ملكة النحل والعناية بها، حتى على حساب قدراتها الإنجابية.

وجدت الدراسة أن الجينات التي تؤثر على تقبل فرمون الفك السفلي للملكة، والذي يؤدي إلى سلوك الحاشية، موروثة إما من النحلة الأم أو الأب. ومع ذلك، فإن سلوك الإيثار يتأثر فقط عندما يتم وراثة هذه الجينات من الأم. تدعم هذه النتائج نظرية القرابة في الصراع الداخلي، والتي تقترح جينات متضاربة من كلا الوالدين فيما يتعلق بدعم السلوك.

قام الباحثون بتهجين سلالات مختلفة من نحل العسل وقاموا بتحليل استجابة شغالات النحل للفيرومون. وباستخدام تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) والجينومات الشخصية، قاموا بفحص أنماط التعبير الجيني وحددوا شبكات تنظيم الجينات ذات الصراع داخل الجينوم. ولاحظوا أن الجينات المعبر عنها بالتحيز الأبوي كانت أكثر انتشارًا.

تلقي هذه الدراسة الضوء على التحكم الوراثي في ​​سلوك الإيثار، وتشير إلى أن الصراع داخل الجسم قد يلعب دورًا مهمًا في تشكيل السمات المختلفة في نحل العسل والأنواع الأخرى. إن فهم الأساس الجيني وراء الإيثار لدى نحل العسل يمكن أن يساهم في فهمنا للسلوك الاجتماعي لدى الحيوانات.

مصادر:

– البيئة الجزيئية (مجلة)

– جامعة ولاية بنسلفانيا (مؤسسة بحثية)