تهدف المعايير الجديدة في تشيلي إلى تقليل التلوث الضوئي وحماية السماء المظلمة

تشتهر تشيلي بظروفها الاستثنائية لمشاهدة النجوم، حيث تعد صحراء أتاكاما واحدة من أفضل المواقع لعلماء الفلك بسبب سمائها الصافية والحد الأدنى من التلوث الضوئي. وللحفاظ على هذه السماء المظلمة لعلم الفلك ومعالجة الآثار الضارة للتلوث الضوئي على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي، قدمت وزارة البيئة التشيلية معيارًا وطنيًا جديدًا للإضاءة.

في السابق، كانت المناطق التي تستضيف المراصد الرئيسية في تشيلي لديها لوائح إضاءة محددة لحماية حالة السماء المظلمة. والآن، يتم توسيع هذه المعايير لتشمل بقية أنحاء البلاد لتعزيز ممارسات الإضاءة الخارجية المسؤولة والمستدامة.

يركز معيار الإضاءة الجديد على تحسين الإضاءة الخارجية من خلال التحول من الضوء الأزرق المكثف إلى الألوان العنبرية الأكثر نعومة. ويساعد هذا التغيير على تقليل التأثيرات السلبية على صحة الإنسان، مثل السمنة والاكتئاب وأنواع معينة من السرطان. بالإضافة إلى ذلك، يجب إيقاف تشغيل الإعلانات المضيئة بين منتصف الليل والساعة 7 صباحًا، لضمان عدم مساهمة الإضاءة التجارية في التلوث الضوئي خلال ساعات الليل الحاسمة.

وبعيداً عن صحة الإنسان، يعترف معيار الإضاءة الوطني الجديد أيضاً بتأثير التلوث الضوئي على التنوع البيولوجي. يعطل الضوء الاصطناعي سلوك الأنواع الليلية، بما في ذلك الملقحات الحشرية والطيور البحرية. تعتمد الملقحات الحشرية على ضوء القمر وضوء النجوم في الملاحة، ويمكن للتلوث الضوئي أن يربكها ويربكها، مما يؤثر على تلقيح النباتات وصيانة المحاصيل. وعلى نحو مماثل، يواجه طائر النوء ماركهام، وهو طائر بحري موطنه تشيلي والإكوادور وبيرو، خطر الانقراض بسبب التلوث الضوئي. تستخدم هذه الطيور ضوء القمر والنجوم للانتقال إلى مناطق تكاثرها، لكن الإضاءة الحضرية غالبًا ما تربكها، مما يمنعها من الهجرة الناجحة.

يهدف معيار الإضاءة الوطني الجديد إلى عكس التأثيرات السلبية على الحياة البرية وحماية المناطق الحيوية لجهود الحفاظ على البيئة. ومن خلال تطبيق الكثافة ودرجة حرارة اللون والحدود الزمنية، تسعى تشيلي إلى تحقيق الاستخدام الرشيد والمستدام للإضاءة الاصطناعية مع الحفاظ على البيئة ورفاهية الإنسان.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، تضمن اللوائح الجديدة أيضًا الحفاظ على محمية السماء المظلمة في تشيلي، والتي تضم العديد من المراصد. تشكل الزيادة في التلوث الضوئي خطرًا كبيرًا على جدوى الرصد الفلكي على المدى الطويل. ومن خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على السماء المظلمة، تعترف تشيلي بأهمية علم الفلك ومساهمته في فهم الكون.

المصادر: مؤسسة سيلوس دي شيلي، وزارة البيئة الشيلية