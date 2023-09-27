أورورا حمراء غير عادية تضيء السماء

في 24 سبتمبر، أضاء شفق أحمر نادر سماء الليل عبر نصف الكرة الشمالي، ووصل إلى مناطق جنوبًا حتى فرنسا وكانساس. نتج هذا العرض المذهل للأضواء عن عاصفة مغناطيسية أرضية قوية ناجمة عن توهج شمسي. الشفق القطبي، باللونين الأخضر والأحمر، هي ظواهر طبيعية تحدث عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض، مما ينبعث منها الضوء.

الشفق القطبي الأكثر شيوعًا هو الستائر الخضراء الناتجة عن انبعاث الضوء بواسطة ذرات الأكسجين في الغلاف الجوي العلوي. عندما تصطدم الإلكترونات عالية السرعة مع ذرات وأيونات النيتروجين، فإنها يمكن أن تسبب انبعاث اللون الأزرق والوردي، اللذين يمتزجان لتكوين هامش أرجواني ناعم. من ناحية أخرى، تنتج خطوط الضوء الحمراء العميقة عن ذرات الأكسجين على ارتفاعات عالية للغاية. عادة ما يتم رؤية هذه الشفق الأحمر أثناء العواصف الشمسية النشطة.

وكان الخبراء توقعوا حدوث عاصفة شمسية في 24 سبتمبر/أيلول، لكن التأثير كان أقوى من المتوقع. ظهر الشفق الأحمر لأول مرة فوق أوروبا، وأبهر المراقبين في اسكتلندا وأيسلندا وهولندا. وفي وقت لاحق، شق طريقه إلى أمريكا الشمالية، حيث شهد الناس في كانساس ونبراسكا التوهج الغريب. وتحدد شدة الشفق وضوح ألوانه، حيث تنقسم العروض الأقوى إلى نطاقات وتتقوس عبر سماء الليل.

لقد كان هذا العام مثيرًا بشكل خاص لمطاردي الشفق القطبي. كانت هناك العديد من العروض المذهلة للأضواء الشمالية، بما في ذلك الشفق الأحمر النادر. وقد ساهم النشاط الشمسي المتزايد، وهو جزء من الدورة الشمسية التي تبلغ 11 عامًا، في ظهور هذه الظواهر الجذابة. يواصل العلماء مراقبة الشمس بحثًا عن الانفجارات المحتملة وتأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض.

إن مشاهدة الشفق القطبي الأحمر هي تجربة تحبس الأنفاس، وتذكرنا بعجائب كوكبنا والكون الذي وراءه. لذا، إذا كنت من محبي الشفق القطبي، فابق على اطلاع لمزيد من العروض الضوئية المذهلة القادمة.

مصادر:

– إيرثسكاي – https://twitter.com/earthskyscience/status/1441547114171608576

– كريستوفر بروبرت – https://twitter.com/tophe_probert/status/1441464674901134849

– آر جي رولدان ™ – https://twitter.com/rjayroldan/status/1439408655765992448

– دارث ثرومبوزيت – https://twitter.com/krasmanalderey/status/1441359180396373505

– ريموند كامسترا – https://twitter.com/kamstra_raymond/status/1441595872398826497

– ستيفو هاولز – https://twitter.com/Stevo_SnakeDR/status/1441612538653765122