جمجمة الخفافيش المكتشفة حديثًا تلقي الضوء على التطور وتحديد الموقع بالصدى

اكتشف علماء الحفريات الفرنسيون جمجمة خفاش محفوظة بشكل كامل تقريبا، يعود تاريخها إلى حوالي 50 مليون سنة. يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على أصول الخفافيش وتطورها. تمتلك الخفافيش أحد أفقر السجلات الأحفورية بين الثدييات، مما يجعل من الصعب على العلماء تحديد متى بدأت الطيران لأول مرة، أو تجثم في الكهوف، أو تستخدم تحديد الموقع بالصدى للتنقل في بيئتها.

قبل هذا الاكتشاف، تم العثور على حفريات مجزأة فقط للخفافيش المبكرة. يبلغ عمر أقدم حفرية خفاش معروفة حوالي 57 مليون سنة، وتتكون من سن واحد. تم أيضًا العثور على عينات مسطحة من الخفافيش المبكرة ولكن كان من الصعب دراستها بسبب حالتها المسطحة.

ومع ذلك، توفر جمجمة الخفافيش Vielasia sigei المكتشفة حديثًا فرصة فريدة لدراسة تشريح الخفافيش المبكرة في ثلاثة أبعاد. الجمجمة سليمة بشكل ملحوظ ومحفوظة في شكلها الأصلي في الحجر الجيري. تشير القياسات التفصيلية لعظم الأذن الداخلية للجمجمة إلى أن هذا الخفاش ربما استخدم تحديد الموقع بالصدى.

تحديد الموقع بالصدى هو قدرة فريدة تستخدمها بعض الخفافيش للتنقل والتواصل وتحديد موقع الفريسة عن طريق إصدار أصوات عالية التردد وتفسير الأصداء العائدة. في حين أن جميع الخفافيش لا تحدد الموقع بالصدى، فإن وجود عظام معينة في الأذن الداخلية لجمجمة Vielasia sigei يشير إلى أنه ربما كان لديها القدرة على تحديد الموقع بالصدى على غرار الخفافيش الحديثة.

من المهم أن نلاحظ أن Vielasia sigei ليس سلفًا مباشرًا للخفافيش الحديثة ولكنه قد يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بسلفهم المشترك. يعتبر الكهف الذي تم العثور فيه على الحفرية الآن هو أقدم كهف خفافيش معروف في العالم. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة بأن الخفافيش المبكرة عاشت في الأشجار، ويشير إلى أنها ربما لجأت إلى الكهوف خلال فترة تقلب درجات الحرارة.

تفتح دراسة جمجمة Vielasia sigei إمكانيات جديدة لفهم تطور الخفافيش وتطور تحديد الموقع بالصدى. ويأمل العلماء أن تلهم هذه الحفرية الرائعة المزيد من الاستكشاف والتحليل لسجل حفريات الخفافيش، مما يوفر رؤى قيمة حول أصول هذه المخلوقات الرائعة.

مصادر:

- دراسة نشرت في علم الأحياء الحالي

- البروفيسور سو هاند من كلية علوم الأرض البيولوجية والبيئة بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني