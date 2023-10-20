توفر جمجمة الخفافيش منذ 50 مليون سنة رؤية جديدة لتطور الخفافيش المبكر

تم اكتشاف جمجمة خفاش سليمة تقريبًا، يعود تاريخها إلى ما يقرب من 50 مليون سنة، في كهف في فرنسا. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على التطور المبكر الغامض للخفافيش. تمتلك الخفافيش أحد أفقر السجلات الأحفورية بين الثدييات، مما يجعل من الصعب تحديد متى بدأت الطيران أو التجثم في الكهوف لأول مرة، وكذلك متى طورت قدراتها الفريدة في تحديد الموقع بالصدى. وكانت جمجمة الخفافيش، التي تنتمي إلى النوع المنقرض Vielasia sigei، من بين 23 فردًا متحجرًا عثر عليها في الكهف.

كانت حفريات الخفافيش السابقة في كثير من الأحيان مجزأة أو مسطحة بالكامل، مما يجعل من الصعب دراسة تشريحها ثلاثي الأبعاد وتحديد ما إذا كانت تستخدم تحديد الموقع بالصدى. ومع ذلك، تم الحفاظ على جمجمة Vielasia sigei بشكل مثالي في الحجر الجيري، مع الحفاظ على شكلها الأصلي. وقد سمح هذا للعلماء بدراسة الأذن الداخلية ومقارنتها بالخفافيش الحديثة. وتشير النتائج إلى أن هذا الخفاش القديم ربما استخدم تحديد الموقع بالصدى، مما يجعله متقدما على الحيتان من حيث تطوير هذه القدرة. قبل هذا الاكتشاف، كان العلماء متأكدين فقط من إمكانية تحديد الموقع بالصدى في عائلات الخفافيش الحديثة.

كان خفاش Vielasia sigei من الأنواع الصغيرة التي تعيش في الكهوف، ويبلغ طوله 1.8 سم فقط. وهذا يتناقض مع الافتراضات السابقة بأن الخفافيش المبكرة عاشت في المقام الأول في الأشجار حول البحيرات والغابات. من المحتمل أن يكون استقرار بيئات الكهوف قد وفر ملجأً أثناء التغيرات المتقلبة في درجات الحرارة في فترة الأيوسين المبكرة.

في حين أن هذا الاكتشاف لا يحسم بشكل قاطع الجدل حول تحديد الموقع بالصدى في وقت مبكر من الخفافيش، إلا أنه يقدم أدلة دامغة. كما أنه بمثابة مصدر إلهام لمزيد من الاستكشاف للسجل الحفري لاكتساب المزيد من الأفكار حول تطور الخفافيش وخصائصها الفريدة.

مصادر:

- "اكتشاف جمجمة الخفافيش القديمة "غير المطحونة" يلقي ضوءًا جديدًا على التطور المبكر للخفافيش،" جامعة نيو ساوث ويلز سيدني

– مجلة الأحياء الحالية