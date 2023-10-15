عائلة ويلسون تستكشف النجوم في حفلة النجوم

أتيحت لعائلة ويلسون في هوليستر مؤخرًا فرصة الشروع في مغامرة سماوية مع علماء الفلك الهواة ديفيد بومغارتنر ورونالد أوبر. لقد فازوا بحفلة نجوم في حدث لجمع التبرعات وأتيحت لهم الفرصة للتعرف على الكواكب والمجرات. أحضر بومغارتنر تلسكوبه Orion Ritchey-Chretien مقاس 8 بوصات، والذي يعرض الصور على جهاز لوحي باستخدام شبكة wi-fi، بينما استخدم أوبر عاكس سيليسترون مقاس 11 بوصة مع عدسة عينية تقليدية.

يعود اهتمام بومغارتنر بعلم الفلك إلى طفولته عندما حصل على تلسكوب في عيد الميلاد. لقد وقع على الفور في حب مراقبة النجوم وواصل هذا الشغف منذ ذلك الحين. وكانت عائلة ويلسون، وخاصة الأحفاد، حريصة على التعلم من الخبراء واستكشاف النجوم.

خلال المساء، قام بومغارتنر بتحديد مقياس المسافات السماوية باستخدام كرة الغولف كمثال. وأوضح أنه لو كانت الشمس بحجم كرة الغولف، لكان بلوتو على بعد ستة ملاعب كرة قدم. مع تقدم الليل، حدد بومغارتنر وأوبر أجسامًا رئيسية مثل مجرة ​​سوان، التي تبعد 5,500 سنة ضوئية، ومجرة المرأة المسلسلة، التي تبعد 2.537 مليون سنة ضوئية.

كان من أبرز أحداث حفل النجوم رؤية زحل عن قرب. لقد ترك التحديد الدقيق للكوكب والحلقة المميزة انطباعًا عميقًا على عائلة ويلسون. تم وصف التجربة بأنها مذهلة وتستحق محاولة الفوز بحفلة النجوم.

أتاح حفل ​​النجوم الذي نظمه ديفيد بومغارتنر ورونالد أوبر لعائلة ويلسون فرصة فريدة لاستكشاف عجائب الكون. لقد كانت تجربة لا تُنسى، وأثارت الفضول والرهبة لدى كليهما