يُظهر بحث جديد أن ماياسورا كان يتمتع بنمو سريع ومستويات نشاط عالية

وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة Paleobiology، اكتشف الباحثون أن الماياصورا، وهو نوع من الديناصورات، لديه القدرة على تناول كميات كبيرة من الطاقة والمواد المغذية واستخدامها للنمو السريع ومستويات عالية من النشاط. على الرغم من تصورهم كمخلوقات بطيئة وبطيئة، كانت الديناصورات مثل ماياصورا في الواقع من ذوات الدم الحار ونشطة للغاية.

وركز الباحثون على مقدار الطاقة التي استخدمتها الديناصورات بحجم الحافلة الصغيرة أثناء نموها حتى مرحلة البلوغ. ومن خلال دراسة عظامهم، تمكن الباحثون من تحديد أن الماياصورا لديها القدرة على إصلاح وإعادة تشكيل عظامها، على غرار الطيور والثدييات.

ووفقا للدراسة، تسببت أنشطة الحركة وتحمل الوزن في حدوث كسور دقيقة في عظام الديناصورات. ومع ذلك، كانت العظام قادرة على شفاء نفسها من خلال عملية تسمى إعادة تشكيل العظام. تتضمن هذه العملية نمو الشعيرات الدموية عبر العظم القديم، والذي تم إذابته بعد ذلك واستبداله بعظم جديد.

على الرغم من أن العديد من علماء الحفريات قد وجدوا أدلة على إعادة تشكيل العظام في عظام الديناصورات البالغة، إلا أنه لم يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام لعظام الديناصورات الصغيرة. ولدراسة عظام الديناصورات الصغيرة، قام الباحثون بفحص الحفريات من تكوين الطبين في مونتانا، والتي قدمت مجموعة نادرة من العظام من نفس نوع الديناصورات في مراحل مختلفة من النمو.

وكشف البحث أن صغار ماياصورا نما بمعدلات سريعة مذهلة، حيث وصل وزنها إلى 200-400 كيلوغرام بحلول عامها الثاني وأكثر من 3,000 كيلوغرام في سن المراهقة. تتطلب معدلات النمو المرتفعة هذه كمية كبيرة من الأكسجين والمواد المغذية من الدم.

كما طور الباحثون تقنية لقياس تدفق الدم من العظام عن طريق فحص حجم الثقبة، وهي فتحة يدخل من خلالها الشريان المغذي الرئيسي إلى العظام. وباستخدام هذه التقنية، وجدوا أن معدلات تدفق الدم في الديناصورات البالغة من العمر عام واحد كانت أعلى بكثير من تلك الموجودة في الديناصورات البالغة، مما يشير إلى ارتفاع متطلبات الطاقة والمغذيات خلال المراحل الأولى من النمو.

بشكل عام، يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول مستويات نمو ونشاط الديناصورات مثل الماياصورا. إنه يتحدى التصور السائد عن الديناصورات كمخلوقات بطيئة ويقدم أدلة جديدة لدعم النظرية القائلة بأنها كانت حيوانات ذات دم دافئ ونشطة للغاية.

مصادر:

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– كم كان أسلافنا أذكياء؟ تبين أن الإجابة ليست في حجم الدماغ، بل في تدفق الدم - url

- ضجة ساخنة: هل نظرية الديناصورات ذوات الدم الحار صحيحة أم خاطئة؟ - رابط