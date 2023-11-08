اكتشف قمران يدوران حول الكويكب دينكينيش في تكوين غريب

في تطور مفاجئ، اكتشف علماء وكالة ناسا أن القمر الصغير الذي يدور حول الكويكب دينكينيش ليس قمرًا واحدًا بل قمرين ملتصقين معًا مثل رجل الثلج الكوني. يُعرف هذا النوع من الكائنات باسم ثنائي جهة الاتصال. في حين أن ثنائيات الاتصال شائعة نسبيًا في النظام الشمسي، فهذه هي المرة الأولى التي يتم رصدها في مدار حول كويكب.

يشرح عالم الفلك جون سبنسر من معهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI): "لم نر الكثير منها عن قرب، ولم نر قط واحدًا يدور حول كويكب آخر. لقد كنا في حيرة من أمرنا بشأن الاختلافات الغريبة في سطوع دينكينيش التي رأيناها عند الاقتراب، مما أعطانا تلميحًا إلى أن دينكينيش قد يكون لديه قمر من نوع ما، لكننا لم نشك أبدًا في أي شيء غريب جدًا!

تم هذا الاكتشاف بواسطة مستكشفة الكويكبات لوسي التابعة لناسا، والتي أكملت مؤخرًا تحليقًا بالقرب من دينكينيش. وفي الأسابيع التي سبقت التحليق، لاحظت لوسي تغيرات دورية في سطوع الكويكب، مما يشير إلى وجود رفيق ثنائي. وأكدت الصور القريبة التي تم التقاطها من مسافة 430 كيلومترا وجود القمر الصغير. يبلغ حجم الكويكب الأكبر 790 مترًا عند أوسع نقطة له، بينما يبلغ حجم القمر الأصغر حوالي 220 مترًا، على الرغم من أن شكله الدقيق لا يزال غير واضح.

النتائج مثيرة للاهتمام للعلماء لأنها توفر نظرة ثاقبة للعمليات التي تتشكل بها الكواكب. تتمثل مهمة لوسي في دراسة الكويكبات التي ظلت دون تغيير نسبيًا منذ الأيام الأولى للنظام الشمسي، على غرار اللبنات الأساسية التي تشكلت منها الكواكب. إن فهم الأنظمة المرتبطة بالجاذبية مثل دينكينيش يمكن أن يسلط الضوء على عملية التراكم من القاعدة إلى القمة التي تتراكم من خلالها الكواكب بمرور الوقت.

على الرغم من وجود أوجه تشابه بين نظام دينكينيش وكويكب ديديموس-ديمورفوس الثنائي، الذي تأثر بمركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا العام الماضي، إلا أن الاكتشاف الأخير لتكوين القمر على شكل رجل الثلج يطرح أسئلة جديدة للباحثين. وكما يؤكد عالم الكواكب توم ستاتلر من وكالة ناسا، "إنه لأمر رائع حقًا عندما تفاجئنا الطبيعة بلغز جديد. إن العلم العظيم يدفعنا إلى طرح أسئلة لم نكن نعلم أننا بحاجة إلى طرحها.

الأسئلة المتكررة

ما هو الاتصال الثنائي؟

ثنائي الاتصال هو نوع من الأجسام الموجودة في الفضاء حيث يكون جسمان منفصلان على اتصال مع بعضهما البعض، مما يشبه هيكل يشبه رجل الثلج.

ما أهمية اكتشاف قمرين يدوران حول كويكب؟

يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يوفر نظرة ثاقبة لعمليات تكوين الكواكب في النظام الشمسي المبكر. يمكن للأنظمة المرتبطة بالجاذبية مثل دينكينيش أن تساعد العلماء على فهم كيفية تراكم المواد على الكواكب بمرور الوقت.

ما هي مهمة لوسي مستكشفة الكويكبات التابعة لناسا؟

مهمة المركبة الفضائية لوسي هي دراسة الكويكبات الموجودة في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري والتي حافظت على تركيبتها الأصلية منذ تكوين النظام الشمسي. تهدف لوسي إلى استكشاف اللبنات الأساسية للكواكب وعمليات تكوينها.

(المصدر: ناسا)