علماء يعيدون كتابة تاريخ المرجان الأسود، ويكشفون عن أصلهم قبل 437 مليون سنة

توصل علماء من شبكة متاحف كوينزلاند والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بمعهد سميثسونيان إلى اكتشاف رائد حول الشعاب المرجانية السوداء. وكشفت أبحاثهم أن الشعاب المرجانية السوداء نشأت على المنحدرات القارية منذ حوالي 437 مليون سنة، مما يتحدى الاعتقاد الشائع بأن الأنواع التي تعيش في أعماق البحار تطورت من أسلاف في المياه الضحلة. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول تطور الحياة في المحيطات ويسلط الضوء على أهمية حماية هذه الأنساب القديمة.

أجرى المؤلف الرئيسي الدكتور جيريمي هورويتز البحث كجزء من رسالة الدكتوراه. وعمل جنبًا إلى جنب مع الدكتور توم بريدج والدكتور بيتر كومان. تضمنت الدراسة تحليل 83 نوعًا من الشعاب المرجانية السوداء وإنشاء تاريخ تطوري مفصل يعود تاريخه إلى العصر السيلوري المبكر. تم تحقيق ذلك عن طريق استخراج وتسلسل الحمض النووي من أكثر من 80 نوعًا فريدًا. يمتلك الباحثون الآن بيانات لأكثر من 150 نوعًا من المرجان الأسود، وهو ما يمثل علامة بارزة في فهم التاريخ التطوري وتصنيف هذه الكائنات.

يعد الحفاظ على التنوع البيولوجي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار النظام البيئي ومرونته في مواجهة التغيرات البيئية. توفر الأبحاث حول تكيف الشعاب المرجانية السوداء لأعماق متنوعة على مدى ملايين السنين رؤى قيمة لتعزيز قدرتها على الصمود، وهو أمر مهم بشكل خاص في ضوء التحديات التي يفرضها تغير المناخ. يمكن أن تلعب هذه المعرفة الجديدة دورًا مهمًا في الجهود المبذولة لحماية الأنواع المرجانية.

يساهم هذا البحث في لغز أكبر يتمثل في فهم التاريخ التطوري والديناميات البيئية للنظم البيئية في أعماق البحار. كما أنه يوسع معرفتنا بكيفية تكيف الحياة مع البيئات القاسية ويسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الأنساب القديمة للحفاظ على التنوع البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الدراسة أحدث التقنيات مثل قشط الجينوم وإثراء المناطق الجينومية، مما يمهد الطريق للتقدم والابتكارات المستقبلية في العلوم البحرية.

تحظى الشعاب المرجانية السوداء باهتمام خاص نظرًا لطول عمرها الاستثنائي وقدرتها الفريدة على تجنب الإصابة بالسرطان، مما يسمح لها بالعيش لأكثر من 4,000 عام. يمكن لمزيد من الأبحاث، بما في ذلك تحديد تسلسل الجينوم الكامل للشعاب المرجانية السوداء، أن توفر نظرة ثاقبة حول عمرها الطويل والتطبيقات المحتملة للعلاجات الطبية الحيوية البشرية.

تفتح هذه الدراسة الرائدة آفاقًا جديدة لفهم تاريخ وبيولوجيا الشعاب المرجانية السوداء، ولنتائجها آثار مهمة على العلوم البحرية والحفظ والأبحاث الطبية.

مصادر:

– جيريمي هورويتز وآخرون، “تطور قياس الأعماق للشعاب المرجانية السوداء عبر العصور العميقة،” وقائع الجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية (2023).

– متحف كوينزلاند . "إعادة كتابة تاريخ الشعاب المرجانية السوداء." (2023، 4 أكتوبر). تم الاسترجاع في 4 أكتوبر 2023.