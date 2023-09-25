منشأة نفق الرياح التاريخية تختبر صاروخ مركبة صعود المريخ التابع لناسا

أكمل فريق مركبة صعود المريخ (MAV) التابع لناسا مؤخرًا اختبار نفق الرياح في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا. تتمتع المنشأة بتاريخ طويل من المساهمة في مهام ناسا، بما في ذلك برنامج أبولو. وهي تلعب الآن دورًا حاسمًا في التحضير لإطلاق أول صاروخ من المريخ.

وشمل الاختبار، الذي أُجري في الفترة من 10 إلى 15 يوليو، جمع البيانات الصوتية الجوية باستخدام نماذج مصغرة مطبوعة ثلاثية الأبعاد لمركبة الصعود من المريخ. كان الهدف هو فهم ديناميكيات تصميم مركبة الصعود من المريخ وتحسين ديناميكياتها الهوائية وأدائها وإمكانية التحكم والتحميل.

يبلغ طول نفق الرياح في مارشال 24 بوصة فقط وارتفاعه وعرضه 14 بوصة، ولكنه قادر على تحقيق سرعات تفوق سرعة الصوت تصل إلى 5 ماخ (حوالي 3,800 ميل في الساعة). لقد كان له دور فعال في اختبار الصواريخ الشهيرة مثل Redstone وJupiter-C وSaturn، بالإضافة إلى تصميمات مكوك الفضاء ونظام الإطلاق الفضائي (SLS).

أثناء اختبار نفق الرياح، تم اختبار نماذج مصغرة لمركبة الصعود من المريخ بزوايا متعددة لدراسة تأثيرات تدفق الهواء على هيكل المركبة. بحث الفريق عن مناطق التدفق المضطرب، والاهتزازات الصدمية، وتقلبات الضغط التي يمكن أن تؤثر على أداء السيارة.

تعد مركبة الصعود من المريخ عنصرًا أساسيًا في المهمة المشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لجلب عينات مختارة علميًا من المريخ إلى الأرض في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. ستحمل مركبة الصعود من المريخ أنابيب تحتوي على عينات من الصخور والتربة المريخية إلى مدار حول المريخ، حيث سيتم نقلها إلى المركبة الفضائية Earth Return Orbiter.

ستساعد البيانات التي تم جمعها من اختبار نفق الرياح، إلى جانب التحليلات الأخرى، الفريق على فهم أفضل للبيئات التي ستواجهها مركبة الصعود من المريخ عندما تصبح أول مركبة يتم إطلاقها من سطح كوكب آخر.

يعد إكمال اختبار نفق الرياح بنجاح علامة فارقة مهمة في تطوير مركبة الصعود من المريخ وحملة عودة عينة المريخ. تهدف هذه الحملة إلى استرجاع العينات التي جمعتها المركبة الفضائية Perseverance التابعة لناسا ودراستها باستخدام أدوات متقدمة على الأرض. تتمتع العينات بالقدرة على الكشف عن التطور المبكر للمريخ وتقديم نظرة ثاقبة لإمكانية وجود حياة ميكروبية قديمة على الكوكب.

تتم إدارة مركبة الصعود من المريخ في مارشال وسيتم إطلاقها على متن مركبة هبوط العينات في رحلة مدتها سنتان إلى المريخ. بعد جمع العينات، سيتم إطلاق مركبة الصعود من المريخ إلى المدار، حيث ستلتقط مركبة العودة الأرضية حاوية العينة.

ومن المتوقع أن تصل العينات إلى الأرض في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في استكشاف الفضاء والبحث العلمي.

المصدر: ناسا، تم استرجاعه في 25 سبتمبر 2023 من https://phys.org/news/2023-09-historic-tunnel-facility-nasa-mars.html