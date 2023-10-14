ناسا تكشف عن العينات الأولى من الكويكب بينو

نجحت وكالة ناسا في الكشف عن عيناتها الأولى من الكويكب بينو، والتي أعادتها المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس إلى الأرض. وفي حين أن العينات قد لا تكون كبيرة كما كان متوقعا في البداية، إلا أنها لا تزال تمثل إنجازا كبيرا في استكشاف الفضاء.

كان العلماء المشاركون في المهمة يهدفون في الأصل إلى جمع ما لا يقل عن كوب من جزيئات الكويكب الغنية بالكربون من بينو. ومع ذلك، فإن العينات التي تم استردادها تتكون في المقام الأول من خليط من الغبار الأسود والركام. وبغض النظر عن ذلك، فإن هذا يمثل أكبر عدد من المواد التي عادت إلى الأرض من كويكب على الإطلاق.

واعترف دانتي لوريتا، وهو عالم بارز في جامعة أريزونا، بأن التقدم كان بطيئا، لكن الفريق بدأ بالفعل عملية دراسة العينات المجمعة. والأمل هو أن توفر هذه المواد رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي وربما تقدم أدلة حول أصول الحياة على الأرض.

تم إرسال المركبة الفضائية أوزوريس ريكس إلى بينو لجمع الغبار والصخور من سطحه. وبعد مهمة ناجحة، عادت المركبة الفضائية بأمان إلى الأرض بالمواد المجمعة. أصدرت ناسا مجموعة كبيرة من الصور والمعلومات حول المهمة، مما سمح للجمهور بالتعجب من هذا الإنجاز المذهل في استكشاف الفضاء.

يسلط هذا الإنجاز الضوء على الخطوات المهمة التي حققتها وكالة ناسا في فهم عالمنا ودفع حدود الاستكشاف البشري. كما أنه بمثابة تذكير بالتحديات والتعقيدات الهائلة التي تنطوي عليها دراسة الأجرام السماوية التي تبعد ملايين الكيلومترات عن الأرض.

مصادر:

– حساب ناسا للنظام الشمسي على تويتر

– بيان صحفي من وكالة ناسا