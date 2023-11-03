رائدتا الفضاء ياسمين مقبلي ولورال أوهارا يصنعان التاريخ من خلال السير في الفضاء للنساء فقط

في لحظة تاريخية لاستكشاف الفضاء، حققت رائدتا الفضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا إنجازًا استثنائيًا عندما أصبحتا ثاني رائدتين فضاء على الإطلاق تشرعان في السير في الفضاء. في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، خارج محطة الفضاء الدولية، ترك مقبلي وأوهارا بصمتهما في التاريخ.

تضمنت الأهداف الأساسية للمهمة تركيب أجهزة حيوية لتعزيز قدرات المصفوفات الشمسية على تتبع الشمس على محطة الفضاء الدولية وإزالة معدات الاتصالات اللاسلكية. تم تأجيل التثبيت المخطط لمسند القدمين على الذراع الآلية للسير في الفضاء في المستقبل، حيث انتقل مقبلي يدويًا إلى موقع العمل تحت إشراف مركز مراقبة المهمة.

أثناء السير في الفضاء، أعاد أوهارا تركيب المعدات فوق حلقة السباق Solar Alpha Rotary Joint (SARJ)، وأجرى صيانة للأدوات، وتولى مهمة متقدمة تتعلق بمعدات الطاقم وعربة مساعدة الترجمة (CETA)، مما مهد الطريق للعمل المستقبلي على متن المركبة الفضائية. مجموعة الترددات الراديوية (RFG). من ناحية أخرى، قام مقبلي بربط الصور من كاميرات السير في الفضاء، وفحص قفازات بدلة الفضاء للفحص، وشارك في التقييم المعرفي على جهاز الكمبيوتر.

وطوال الرحلة التي استغرقت 6 ساعات و42 دقيقة، نفذ رائدا الفضاء مهامهما بدقة وخبرة. واجهت أوهارا مشكلة بسيطة مع حامل الاتصالات الخاص بها قرب نهاية السير في الفضاء، لكنها لم تعيق رؤيتها أو تؤثر على نجاح المهمة.

عند الانتهاء من مهامهم، عاد مقبلي وأوهارا بأمان إلى غرفة معادلة الضغط في كويست. انتهى السير في الفضاء رسميًا عندما تمت إعادة الضغط على غرفة معادلة الضغط في الساعة 2:47 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وفي تأمل ما بعد السير في الفضاء، أعربت مقبلي عن أهمية التجربة، ووصفتها بأنها "لحظة خاصة جدًا"، وأثنت على زميلتها أوهارا لإنجازاتها الرائعة. وردد أوهارا هذه المشاعر، مسلطًا الضوء على أهمية مهمتهم وتفانيهم الجماعي في استكشاف الفضاء.

تعد ياسمين مقبلي ولورال أوهارا عضوين أساسيين في البعثة 70، التي بدأت في 27 سبتمبر 2023. وتعطي هذه البعثة الأولوية لمجموعة واسعة من دراسات الجاذبية الصغرى، مع التركيز على مجالات مثل صحة القلب، وعلاج السرطان، وتقنيات التصنيع الفضائي، والمزيد. مع الهدف النهائي المتمثل في تحسين الحياة على الأرض وفي الفضاء.

يمثل هذا السير التاريخي في الفضاء الذكرى 269 للنشاط خارج المركبة (EVA) لدعم تجميع وصيانة وتحديث محطة الفضاء الدولية. باعتباره السير في الفضاء الثاني عشر على محطة الفضاء الدولية لهذا العام والثاني خلال الرحلة الاستكشافية 12، يعد إنجاز مقبلي وأوهارا الرائع بمثابة مصدر إلهام للأجيال القادمة مع تسليط الضوء على التزام ناسا الثابت بالتنوع وحدود الاستكشاف.

الأسئلةالشائعة

1. كم عدد عمليات السير في الفضاء التي قامت بها النساء فقط؟

حتى الآن، كانت هناك رحلتان للسير في الفضاء خاصة بالإناث. جرت التجربة الأولى في 18 أكتوبر 2019، بقيادة رائدتي فضاء ناسا كريستينا كوخ وجيسيكا مائير. حدثت ثاني مهمة سير في الفضاء للسيدات في 1 نوفمبر 2023، مع رائدي الفضاء ياسمين مقبلي ولورال أوهارا.

2. ما هو الغرض من السير في الفضاء؟

تعتبر عمليات السير في الفضاء، والمعروفة أيضًا باسم الأنشطة خارج المركبة (EVAs)، ضرورية لتجميع وصيانة وتحديث محطة الفضاء الدولية (ISS). يقوم رواد الفضاء بمجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك أعمال الإصلاح وتركيب المعدات والتجارب العلمية وفحص النظام خارج حدود المحطة الفضائية.

3. ما أهمية التنوع في استكشاف الفضاء؟

يلعب التنوع دورًا حاسمًا في استكشاف الفضاء لأنه يعزز وجهات النظر والأفكار والخبرات المختلفة. فهو يتيح فهمًا أكثر شمولاً للكون ويعزز الابتكار في حل التحديات المعقدة. يضمن تفاني وكالة ناسا للتنوع أن تعكس فرقها العالم المتنوع الذي نعيش فيه وتعزز الجهود التعاونية في دفع حدود استكشاف الفضاء.