تستعد مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا لنهاية محفوفة بالمخاطر في صحراء يوتا

تقترب مهمة ناسا الطموحة لاستعادة عينة من الكويكب وإعادتها إلى الأرض من نهايتها المحفوفة بالمخاطر، حيث من المقرر أن يهبط المسبار الفضائي OSIRIS-REx في صحراء يوتا يوم الأحد. ومن المتوقع أن توفر العينة، التي يمكن أن تكون الأكبر على الإطلاق التي يتم الحصول عليها من مثل هذه المهمة، رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي وأصول الحياة على الأرض.

وقد جمع مسبار OSIRIS-REx، الذي أُطلق عام 2016، العينة من كويكب يُدعى بينو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ومن المقرر أن يتم الهبوط صباح الأحد في موقع اختبار في ولاية يوتا، حيث سيتم إطلاق الكبسولة التي تحتوي على العينة على بعد حوالي 67,000 ألف ميل من الأرض.

وسيستغرق الهبوط النهائي للكبسولة في الغلاف الجوي للأرض 13 دقيقة، ستصل خلالها إلى درجة حرارة قصوى تبلغ 5,000 درجة فهرنهايت. وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيتم هبوط الكبسولة بسلاسة على الأرض الصحراوية باستخدام المظلات.

إن ضرب المنطقة المستهدفة للهبوط، والتي تغطي 250 ميلًا مربعًا، يعادل رمي سهم على طول ملعب كرة سلة وضرب نقطة الهدف، وفقًا لمدير مشروع OSIRIS-REx التابع لناسا، ريتش بيرنز. لكن المهمة لا تخلو من المخاطر، وقد قامت الفرق بالتحضير لـ”سيناريو الهبوط الصعب” لضمان الحفاظ على مادة الكويكب.

وبمجرد وضع الكبسولة على الأرض، سيتم فحصها للتأكد من حالتها ومن ثم نقلها إلى غرفة نظيفة مؤقتة. وفي اليوم التالي، سيتم نقل العينة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، تكساس، حيث سيتم تحليلها ودراستها من قبل العلماء.

ومن المتوقع أن تعلن وكالة ناسا النتائج الأولية خلال مؤتمر صحفي في 11 أكتوبر. وتمثل هذه المهمة المرة الأولى التي تحاول فيها وكالة ناسا إعادة عينة كويكب إلى الأرض، ويمكن أن توفر معلومات مهمة حول تكوين نظامنا الشمسي وإمكانية حدوث ذلك. للحياة خارج الأرض.

المصادر: ناسا

التعاريف:

– OSIRIS-REx: المسبار الفضائي التابع لناسا والذي تم إطلاقه عام 2016 لجمع عينة من الكويكب بينو.

– بينو: كويكب يبلغ قطره 500 متر ويدور حول الشمس ويقترب من الأرض كل ست سنوات.

- الكبسولة: الحاوية التي تُخزن فيها عينة الكويكب لرحلة العودة إلى الأرض.

– المظلات: الأجهزة المستخدمة لإبطاء نزول الكبسولة أثناء الهبوط.

- "سيناريو الهبوط الصعب": حالة تتعرض فيها كبسولة العينة لهبوط أقل من المثالي ولكن تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على مادة الكويكب.

– مركز جونسون الفضائي : مركز ناسا في هيوستن بولاية تكساس حيث سيتم تحليل ودراسة العينة.

– النظام الشمسي: مجموعة الكواكب والأقمار والكويكبات وغيرها من الأجرام السماوية التي تدور حول الشمس.

مصادر:

– ناسا: https://www.nasa.gov/feature/nasa-to-attempt-first-control-flight-on-mars-as-soon-as-monday

– موقع Space.com: https://www.space.com/osiris-rex-asteroid-sample-return-landing-date