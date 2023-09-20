اكتشاف أقدم هيكل خشبي: هل هي حضارة أجداد متقدمة؟

توصل علماء الآثار مؤخرًا إلى اكتشاف رائد: أقدم هيكل خشبي تم العثور عليه على الإطلاق، ويعود تاريخه إلى ما يقرب من نصف مليون سنة. تشير هذه النتيجة إلى أن أسلافنا كانوا أكثر تقدمًا بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. تم العثور على الهيكل الرائع في شلالات كالامبو في زامبيا، بالقرب من الحدود مع تنزانيا، وهو محفوظ بشكل جيد للغاية. يُعتقد أنها منصة أو ممر أو مسكن مرتفع أبقى أقاربنا فوق الماء.

يحمل الخشب علامات قطع، مما يشير إلى أنه تم استخدام أدوات بدائية لربط قطعتين كبيرتين من الخشب لإنشاء الهيكل. وبالإضافة إلى المنصة الخشبية، تم اكتشاف مجموعة من الأدوات الخشبية في الموقع، بما في ذلك إسفين وعصا حفر. يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن أسلافنا استخدموا الخشب فقط لأغراض محدودة مثل إشعال الحرائق أو الصيد.

وذكر لاري بارهام، المؤلف الرئيسي للدراسة وعالم الآثار في جامعة ليفربول، أن هذا الاكتشاف غير نظرته لأسلافنا. لقد أظهر أن لديهم القدرة على تحويل محيطهم وخلق شيء مبتكر. ويرى برهم أن هذا يشير إلى مستوى عالٍ من التفكير المجرد وربما حتى المهارات اللغوية.

وكان هذا الهيكل قد تم اكتشافه بالصدفة أثناء عمليات التنقيب في عام 2019 بالقرب من نهر كالامبو، فوق شلال يصل ارتفاعه إلى 235 مترًا. ويعتقد أن ارتفاع منسوب المياه في الشلالات قد حافظ على الهيكل الخشبي على مر القرون. تعد الاكتشافات المتعلقة بالخشب القديم نادرة بسبب ميله إلى التعفن دون أن يترك وراءه أثرًا كبيرًا للأجيال القادمة.

ولتحديد عمر الهيكل بدقة، استخدم الباحثون طريقة جديدة تسمى التأريخ التلألؤي، والتي تقيس آخر مرة تعرضت فيها المعادن لأشعة الشمس. وكشف هذا أن عمر الهيكل لا يقل عن 476,000 سنة، أي أنه يسبق تطور الإنسان العاقل. تم العثور على حفريات لإنسان هايدلبرغ، وهو قريب للإنسان، في المنطقة، ويعود تاريخها إلى ما بين 700,000 إلى 200,000 سنة.

يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد السائد بأن أسلاف البشر كانوا بدوًا. يشير موقع الهيكل بالقرب من الشلالات، والذي يوفر مصدرًا موثوقًا للمياه، إلى أنه ربما كان بمثابة مسكن دائم. ومع ذلك، لم يتم إثبات هذه الفرضية بعد وهناك حاجة إلى مزيد من البحث.

بشكل عام، يُظهر هذا الاكتشاف المذهل القدرات الهائلة وبراعة أسلافنا. ويقدم دليلاً على تفكيرهم المتقدم، وقدراتهم على التخطيط، وإنشاء الهياكل التي لم يسبق لها مثيل من قبل. ويثير هذا الاكتشاف أسئلة مثيرة للاهتمام حول تطور الحضارات المبكرة، ويسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الاستكشاف والدراسة لماضينا البعيد.

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- تعريفات:

– التأريخ التلألؤي: تقنية تحدد عمر المعادن عن طريق قياس الوقت منذ آخر تعرض لها لأشعة الشمس.

- هومو هايدلبرغ: سلف بشري منقرض يعتقد أنه عاش منذ ما بين 700,000 إلى 200,000 سنة.

– التفكير المجرد: القدرة على التفكير في مفاهيم غير موجودة جسديًا أو لا يتم تجربتها بشكل مباشر.

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