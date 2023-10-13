من المقرر إجراء عملية سير تاريخية في الفضاء للنساء في 30 أكتوبر

من المقرر أن تدخل رائدتا فضاء ناسا، ياسمين مقبلي ولورال أوهارا، التاريخ من خلال إجراء رحلة سير في الفضاء للنساء فقط على محطة الفضاء الدولية (ISS) في 30 أكتوبر. وسيكون هذا هو النشاط الرابع خارج المركبة (EVA) الذي يتضمن مركبة فضائية بالكامل. طاقم نسائي، مع الثلاثة السابقة قام بها نفس زوج من رواد الفضاء.

تم تأجيل عملية السير في الفضاء، التي كان من المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر، بسبب تسرب سائل التبريد في المبرد الاحتياطي لوحدة العلوم الروسية Nauka في محطة الفضاء الدولية. ولضمان سلامة رواد الفضاء، أجلت وكالة ناسا جولتين قادمتين للسير في الفضاء في الولايات المتحدة. ستقوم وكالة الفضاء الروسية بعملية سير في الفضاء في 25 أكتوبر/تشرين الأول لإجراء مزيد من التحقيق في تسرب الأمونيا.

وتتجلى أهمية هذا الحدث في التحديات التي تفرضها بدلات ناسا الفضائية الحالية، والمعروفة باسم وحدات التنقل خارج المركبة (EMUs). تم تصميم هذه البدلات في السبعينيات، وتعكس أحجامها في المقام الأول نسب الجسم لرواد الفضاء الذكور. وهذا ما جعل عمليات السير في الفضاء مع رواد فضاء أصغر حجمًا، مثل النساء، نادرة نسبيًا. ومع ذلك، فإن برامج ناسا المستقبلية، بما في ذلك استكشاف القمر، تعمل على تطوير بدلات فضائية تستوعب مجموعة أكثر تنوعًا من أحجام الأجسام.

على الرغم من تحديات الحجم، أثبتت رائدات الفضاء في ناسا قدرتهن على التكيف. أكملت رائدتا الفضاء كريستينا كوخ وجيسيكا مير بنجاح سلسلة من عمليات السير في الفضاء في عامي 2019 و2020، وكسرتا الصور النمطية المرتبطة ببدلات الفضاء محدودة الحجم. ستركز رحلة السير الفضائية القادمة للسيدات مع ياسمين مقبلي ولورال أوهارا على مهام الصيانة الأساسية، بما في ذلك إزالة صندوق الإلكترونيات المعيب من هوائي الاتصالات واستبدال مجموعة المحمل على المفصل الدوار الشمسي ألفا.

يمثل هذا السير التاريخي في الفضاء خطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق المساواة بين الجنسين في استكشاف الفضاء ويسلط الضوء على التزام ناسا بالتنوع والشمول. كما أنه يمهد الطريق للمهمات المستقبلية التي ستشمل رواد فضاء بمجموعة أكبر من أنواع الأجسام، مما يضمن بقاء استكشاف الفضاء في متناول الجميع.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم