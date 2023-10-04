بيولوجيا مضغ أفراس النهر: الأنياب البارزة والأفواه الواسعة تحد من الكفاءة

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة زيوريخ بسويسرا أن الأنياب الكبيرة والفجوة الواسعة لأفراس النهر تحد من حركات المضغ، مما يؤدي إلى مضغ غير فعال. وسلطت النتائج، التي نشرت في مجلة PLOS ONE ذات الوصول المفتوح، الضوء على بيولوجيا المضغ الفريدة لهذه المخلوقات المائية.

من المعروف أن أفراس النهر تتمتع بأكبر فجوة بين جميع الثدييات، مما يسمح لها باستهلاك كميات كبيرة من النباتات. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن قدرتهم على المضغ محدودة بسبب حجم وترتيب أسنانهم. لاحظ الباحثون سلوك المضغ لدى أفراس النهر الشائعة وأفراس النهر القزمة باستخدام لقطات فيديو لحيوانات حديقة الحيوان. كما قاموا بفحص جماجم عينات المتحف لقياس حجم وترتيب الأسنان والبحث عن علامات التآكل التي تشير إلى أنماط المضغ.

وأظهرت النتائج أنه كان هناك اختلاف بسيط في عرض الفك العلوي والسفلي أو أسنان الخد بين نوعي أفراس النهر، مما يشير إلى حركة مضغ عمودية في المقام الأول. ومع ذلك، تم اكتشاف أن الأسنان الأمامية العلوية والسفلية المتشابكة في أفراس النهر الشائعة تمنع تمامًا المضغ جنبًا إلى جنب. في المقابل، يستخدم أفراس النهر القزم حركة طحن طفيفة من جانب إلى آخر عند المضغ.

ويعتقد الباحثون أن أسلاف أفراس النهر الحديثة اعتمدوا بشكل أكبر على حركات الفك الطاحنة، لكن هذه القدرة فقدت مع مرور الوقت. ربما يكون تطور الفك الصلب والفجوة الواسعة قد أعطى الأولوية للقدرة القتالية على كفاءة المضغ. يُقترح أيضًا أن المضغ غير الفعال ربما يكون قد ساهم في نمط الحياة شبه المائي لأفراس النهر الشائعة.

وتسلط الدراسة الضوء على أن معظم الحيوانات العاشبة تعتمد على حركات الفك جنبًا إلى جنب لطحن طعامها، في حين أن أفراس النهر قد تخلت عن ذلك بسبب حاجتها إلى فك صلب أثناء القتال مع أفراس النهر الأخرى. يساهم البحث في فهم أفضل لبيولوجيا المضغ الفريدة لأفراس النهر والعوامل التي تشكل سلوكها الغذائي.

العنوان: بيولوجيا المضغ لدى أفراس النهر: الأنياب البارزة والأفواه الواسعة تحد من الكفاءة

المصدر: PLOS ONE، DOI: 10.1371/journal.pone.0291825