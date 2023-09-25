تاريخ الصحراء الكبرى: من البرية القاحلة إلى السافانا الخضراء

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من فنلندا والمملكة المتحدة الضوء على تاريخ الصحراء الكبرى، وكشفت أنها لم تكن دائمًا المساحة القاحلة الشاسعة التي نعرفها اليوم. ومن خلال إعادة بناء التحولات الدورية للصحراء على مدى 800,000 ألف سنة باستخدام نموذج مناخي جديد، تمكن الفريق من تقديم نظرة ثاقبة للفترات الرطبة الأفريقية والعوامل التي أدت إليها.

تشير الفترات الرطبة الأفريقية إلى فترات زمنية شهدت فيها القارة الأفريقية ظروفًا أكثر رطوبة وخضرة مما هي عليه الآن. ويدعم النموذج المناخي المستخدم في الدراسة الفرضية القائلة بأن هذه الفترات تتأثر بالمبادرة المدارية للأرض، والتي تسبب اختلافات في قوة نظام الرياح الموسمية الأفريقية والفصول الأربعة. ونتيجة لذلك، تلقت منطقة الصحراء المزيد من الأمطار خلال هذه الفترات.

علاوة على ذلك، كشف البحث أنه خلال العصور الجليدية، كان للتذبذبات في مدار الأرض تأثير ضئيل على مناخ الصحراء الكبرى، حيث أعاق وجود الأنهار الجليدية الكبيرة في خطوط العرض العليا تأثيرها. تشير هذه النتيجة إلى أن الرياح الموسمية الأفريقية كانت مقيدة في هذه الفترات الباردة.

إن فهم تاريخ الصحراء الكبرى وفترات تخضيرها له آثار تتجاوز علوم المناخ. من الممكن أن تكون هذه الفترات من الرطوبة المتزايدة قد أتاحت فرصًا لكل من البشر والأنواع الأخرى لاجتياز الصحراء الكبرى، والتي كانت عادةً منطقة يصعب عبورها. وتشير الدراسة إلى أن هذه الفترات الأكثر خضرة ربما لعبت دورا في انتشار البشرية في جميع أنحاء العالم.

ويعتقد الباحثون أن قدرتهم على وضع نموذج دقيق للفترات الرطبة في شمال أفريقيا يعد إنجازًا كبيرًا. فهو لا يعزز فهمنا للتوزيع البشري فحسب، بل يساهم أيضًا في معرفتنا بتطور جنسنا البشري في أفريقيا.

مصادر: طبيعة الاتصالات