ارتفاع مستوى عدم اليقين في التأثير المناخي للغابات العالمية: الخبراء يدعون إلى تقدير أكثر اكتمالا

لا يزال دور الغابات العالمية في مكافحة تغير المناخ غير مؤكد، مع تباين تقديرات تأثيرها بشكل كبير. وتشير بعض الدراسات إلى أن الغابات تنبعث منها ما يقرب من 6 مليارات طن متري من ثاني أكسيد الكربون، في حين تشير دراسات أخرى إلى أنها تمتص ما يصل إلى 2 مليارات طن متري. حالة عدم اليقين هذه تجعل من الصعب تقييم ما إذا كان العالم يسير على الطريق الصحيح للبقاء تحت درجتين مئويتين من تغير المناخ ويعيق الاستثمارات في إدارة الكربون في الغابات.

تسلط دراسة حديثة نشرت في مجلة Communications Earth & Environment أجراها Gert-Jan Nabuurs من جامعة Wageningen & Research الضوء على الحاجة إلى حل حالة عدم اليقين هذه. وترى الدراسة أن الأساليب الحالية المستخدمة لتقدير انبعاثات الكربون من الغابات وإزالتها غير كافية، وتدعو إلى الإبلاغ عن أراضي الغابات المدارة وغير المدارة. في الوقت الحالي، يتم الإبلاغ فقط عن الغابات المدارة، والتي تشكل حوالي 55٪ من الغابات العالمية، لمساهماتها في ثاني أكسيد الكربون.

إن الأساليب المختلفة المستخدمة لتقدير تدفق الكربون في الغابات، مثل النمذجة العالمية، والاستشعار عن بعد، وموازنة ميزانية الكربون، تستخدم تفسيرات مختلفة لمصطلح "مُدار" و"غير مُدار". ونتيجة لذلك، تتراوح التقديرات من الغابات التي تعمل كمصدر لثاني أكسيد الكربون بحوالي 2 مليارات طن متري إلى صافي امتصاص يبلغ ناقص 6 مليارات طن متري.

ولمعالجة هذه القضية، تقترح الدراسة أنه ينبغي للبلدان أن تبدأ في الإبلاغ عن جميع أراضي الغابات، سواء المدارة أو غير المدارة. إن تضمين الغابات غير المُدارة في التقارير من شأنه أن يسد فجوة المعرفة ويساعد في تتبع التقدم نحو أهداف درجة الحرارة العالمية. فالبيانات والأساليب اللازمة لتقدير الانبعاثات وعمليات الإزالة من الأراضي غير المدارة متاحة، ويمكن للبلدان أن تعتمد على البيانات المتاحة للجميع، ومراقبة الأرض، والنمذجة.

وفي البداية، يمكن إدراج تقديرات تدفق غازات الدفيئة من الأراضي غير المدارة طوعاً لأغراض إعلامية في التقارير القطرية. وبعد ذلك، يمكن دمجها في المحاسبة الرسمية للأهداف المناخية. ومن شأن هذا النهج أن يحفز إدراج الغابات غير المدارة الغنية بالكربون والمعرضة لتغير المناخ والأنشطة البشرية.

وتقترح الدراسة أيضًا نهجًا ثنائيًا أكثر، حيث تقدم الدول الصناعية الدعم والخبرة للدول النامية في تحليل الكربون في الغابات. وهذا من شأنه أن يكمل مفاوضات الأمم المتحدة في اجتماعات مؤتمر الأطراف، والتي تميل إلى تحقيق نتائج متضائلة.

في الختام، فإن معالجة حالة عدم اليقين العالية في التأثير المناخي للغابات العالمية أمر بالغ الأهمية للعمل المناخي الفعال. ومن خلال الإبلاغ عن أراضي الغابات المدارة وغير المدارة وتحسين طرق التقدير، يمكن للبلدان الحصول على فهم أكثر دقة لتدفق الكربون في الغابات والعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفر والبقاء تحت درجتين من تغير المناخ.

المصدر

– جيرت جان نابورس وآخرون، الإبلاغ عن تدفقات الكربون من الغابات غير المُدارة، اتصالات الأرض والبيئة (2023). دوى: 10.1038/s43247-023-01005-ي

- جامعة فاجينينجن