الباحثون يطورون روبوتًا يعمل بالاحتراق على نطاق الحشرات

نجح باحثون في جامعة كورنيل في إنشاء روبوت بحجم الحشرات يعمل بالاحتراق، متجاوزا قدرات الروبوتات الكهربائية من حيث السرعة والقوة والمرونة والقدرة على القفز. قام الفريق بدمج المحركات الدقيقة اللينة مع الوقود الكيميائي عالي الكثافة للطاقة للتغلب على التحديات التي تواجهها تقليص حجم المحركات والمحركات والمضخات. ومن خلال استخدام وقود كيميائي عالي الكثافة من الطاقة مماثل لذلك المستخدم في السيارات، تمكن الباحثون من زيادة قوة الروبوت وأدائه بشكل كبير. الروبوت، الذي يبلغ طوله ما يزيد قليلاً عن بوصة واحدة ويزن ما يعادل مشبكًا ونصف مشبك ورق، تمت طباعته بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام راتنج مقاوم للهب ومجهز بأربعة محركات تعمل بمثابة قدميه.

المحركات قادرة على إنتاج 9.5 نيوتن من القوة، مقارنة بحوالي 0.2 نيوتن التي تنتجها الروبوتات ذات الحجم المماثل. يمكن للروبوت أيضًا أن يعمل بترددات أكبر من 100 هرتز، ويحقق إزاحات تصل إلى 140%، ويرفع 22 ضعف وزن جسمه. تتيح لها محركاتها التي تعمل بالاحتراق التنقل في التضاريس الصعبة، وإزالة العوائق، والقفز لمسافات لا تصدق، والتحرك بسرعة على الأرض. يوفر تصميم المحركات أيضًا درجة عالية من التحكم، مما يسمح للمشغلين بضبط السرعة وتكرار الإشعال وتغذية الوقود في الوقت الفعلي لتحفيز مجموعة من الاستجابات.

ويخطط الباحثون لربط المزيد من المحركات معًا لإنتاج حركات قوية يتم التحكم فيها بدقة على نطاق أوسع. ويهدفون أيضًا إلى تطوير نسخة غير مقيدة من الروبوت باستخدام الوقود السائل الذي يمكن حمله على متن الطائرة، إلى جانب إلكترونيات أصغر. إن هذا التقدم في مجال الروبوتات التي تعمل بالاحتراق يجعلنا أقرب إلى حقيقة استخدام الروبوتات بحجم الحشرات في عمليات البحث والإنقاذ، والاستكشاف، والرصد البيئي، والمراقبة، والملاحة في البيئات الصعبة.

المصدر: كاميرون أ. أوبين وآخرون، مشغلات الاحتراق القوية والناعمة للروبوتات على نطاق الحشرات، العلوم (2023). دوى: 10.1126/science.adg5067

المصدر: جامعة كورنيل