دراسة جديدة تكشف عن درب التبانة كمصدر للأشعة الكونية النشطة

الأشعة الكونية، التي تتكون من جسيمات دون ذرية مثل البروتونات والإلكترونات، لطالما فتنت العلماء بطاقاتها الهائلة. تمتلك هذه الجسيمات طاقات أكبر بملايين المرات مما يمكن أن تنتجه مسرعات الجسيمات على الأرض. لعقود من الزمن، اعتقد الباحثون أن الأشعة الكونية تنشأ من مصادر خارج مجرتنا درب التبانة. ومع ذلك، تتحدى دراسة حديثة هذه الفكرة من خلال الإشارة إلى أن هذه الجسيمات النشطة يمكن أن تنشأ أيضًا من داخل مجرتنا.

وجدت الدراسة، التي أجريت باستخدام بيانات من تلسكوب الإلكترون المسعري (CALET) الموجود على محطة الفضاء الدولية (ISS)، أنه تم اكتشاف أكثر من سبعة ملايين جسيم من الأشعة الكونية فائقة الطاقة منذ عام 2015. وقد قدم هذا الكاشف الحساس نظرة ثاقبة حول الأصول. من الأشعة الكونية، مما يشير إلى أنها تأتي على الأرجح من بقايا المستعرات الأعظم القريبة، وهي بقايا النجوم المنفجرة.

تفتح هذه النتائج احتمالًا مثيرًا بأن المادة من بقايا مستعر أعظم محدد في مجرتنا يمكن قياسها هنا على الأرض. في حين أن العلماء لم يحددوا بعد المصادر الدقيقة لهذه الأشعة الكونية، إلا أنهم يشتبهون في أن ثلاثة على الأقل من بقايا المستعر الأعظم الـ 12 الموجودة على بعد 3,000 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي قد تكون مسؤولة. أحد المرشحين الرئيسيين هو فيلا، التي تقع على بعد حوالي 800 سنة ضوئية. كان انفجار فيلا مرئيًا على شكل وميض ساطع، حتى أثناء النهار، وهو مرتبط بنجم فيلا النابض، وهو نجم نيوتروني سريع الدوران.

لا تسلط النتائج الضوء على أصول الأشعة الكونية فحسب، بل تقدم أيضًا أدلة داعمة للفهم الحالي لتسارع الإلكترون عالي الطاقة في بقايا المستعرات الأعظم. إنها توفر رؤى قيمة حول هذه البقايا وتساعد في تحسين فهمنا للمجرة ومصادرها الكونية.

تمثل قدرة تلسكوب CALET على اكتشاف الأشعة الكونية ذات الطاقات التي تصل إلى 10 تيرافولت تقدمًا كبيرًا في قدرتنا على دراسة هذه الجسيمات بعيدة المنال. ومع استمرار ملاحظاته حتى تقاعد محطة الفضاء الدولية، على الأرجح بحلول نهاية العقد، يأمل الفريق في الكشف عن المزيد من الإجابات حول أصول هذه الأشعة الكونية النشطة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الأشعة الكونية؟

ج: الأشعة الكونية هي جسيمات دون ذرية، مثل البروتونات والإلكترونات، ذات طاقات عالية للغاية.

س: من أين تأتي الأشعة الكونية؟

ج: بينما كان يُعتقد سابقًا أن أصولها تقع خارج مجرة ​​درب التبانة، تشير النتائج الحديثة إلى أن الأشعة الكونية يمكن أن تنشأ أيضًا من داخل مجرتنا.

س: ما هو كاليت؟

ج: التلسكوب الإلكتروني المسعري (CALET) هو أداة حساسة مثبتة على محطة الفضاء الدولية (ISS) للكشف عن الأشعة الكونية.

س: ما هو فيلا؟

ج: فيلا هي بقايا مستعر أعظم تقع على بعد حوالي 800 سنة ضوئية. وهو مرتبط بنجم فيلا النابض، وهو نجم نيوتروني سريع الدوران.

س: ما أهمية نتائج الدراسة؟

ج: توفر نتائج الدراسة رؤى قيمة حول أصول الأشعة الكونية وتدعم الفهم الحالي لتسارع الإلكترون عالي الطاقة في بقايا المستعرات الأعظم.