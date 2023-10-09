المحيط المخفي في أعماق نيوزيلندا يمكن أن يفسر الزلازل الغامضة

اكتشفت أجهزة الاستشعار وجود محيط مخفي شاسع مدفون على بعد ميلين تحت قاع البحر قبالة ساحل نيوزيلندا. يقدم هذا الاكتشاف تفسيرا محتملا للزلازل الغامضة "البطيئة" التي هزت الدولة الجزيرة. جاء هذا الاكتشاف من خلال صورة زلزالية ثلاثية الأبعاد تم التقاطها بواسطة أجهزة استشعار تم سحبها خلف سفينة أبحاث.

تم العثور على المحيط المخفي في مقاطعة بركانية تشكلت عندما اخترقت سحابة ضخمة من الحمم البركانية سطح الأرض في المحيط الهادئ قبل 125 مليون سنة. استخدم الفريق المسوحات الزلزالية لبناء صورة ثلاثية الأبعاد للهضبة البركانية القديمة، وكشف عن رواسب سميكة ذات طبقات تحيط بالبراكين المدفونة. وأظهرت التجارب المعملية على عينات الحفر من الصخور البركانية أن الماء يشكل ما يقرب من نصف حجمه.

الصدع المسؤول عن الزلازل البطيئة الحركة، والمعروف باسم أحداث الانزلاق البطيء، يطلق الضغط التكتوني على مدى أيام أو أشهر بدلا من دقائق أو ثواني. ولطالما شك العلماء في أن هذه الأحداث مرتبطة بالمياه المدفونة، ويوفر اكتشاف المحيط المخفي أدلة جيولوجية مباشرة.

وأوضح المؤلف الرئيسي أندرو جيز، زميل ما بعد الدكتوراه في معهد الجيوفيزياء بجامعة تكساس، أن كمية المياه التي تم العثور عليها أعلى بكثير من المعتاد، مما يشير إلى أنه قد يكون لها تأثير كبير على الصدع. إن فهم كيفية تأثير هذا المحيط المخفي على الزلازل يمكن أن يوفر معلومات قيمة عن الزلازل الكبيرة.

ويتكهن الباحثون بأن البحار الضحلة التي حدثت فيها الانفجارات البركانية أدت إلى تآكل البراكين، مما أدى إلى تكوين صخور مسامية ومتكسرة كانت بمثابة طبقة مياه جوفية. وبمرور الوقت، تحولت هذه الصخرة إلى طين، مما أدى إلى احتجاز المزيد من المياه. هناك حاجة الآن إلى حفر أعمق لتحديد المكان الذي ستنتهي فيه المياه وما إذا كان يؤثر على الضغط حول الصدع.

يعد هذا الاكتشاف أمرًا بالغ الأهمية لأنه يدعم النظرية القائلة بأن ضغط المياه الجوفية يلعب دورًا في إحداث الزلازل البطيئة الانزلاق. ومن خلال اكتساب فهم أعمق لهذه العملية، قد يتمكن العلماء من تحسين قدرتهم على التنبؤ وتخفيف تأثير الزلازل الكبيرة.

مصادر:

– UTIG (معهد الجيوفيزياء بجامعة تكساس)