مهمة Chang’e-4 الصينية تكشف أسرار القمر

قدمت مهمة Chang'e-4 الصينية رؤى رائدة حول أسرار القمر. وحققت المهمة، التي أجرتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية، معلما تاريخيا بالهبوط على الجانب البعيد من القمر في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، تلتقط المركبة الفضائية صورا رائعة وتستخرج عينات معدنية، مما يلقي الضوء على القمر. التاريخ الجيولوجي.

نُشرت نتائج مهمة Chang'e-4 مؤخرًا في مجلة الأبحاث الجيوفيزيائية: الكواكب. وكشف التحليل أن أعلى 130 قدمًا (40 مترًا) من سطح القمر يتكون من طبقات متعددة من الغبار والتربة والصخور المكسورة. اكتشف الباحثون أيضًا خمس طبقات متميزة من الحمم القمرية تحت هذا السطح، والتي انتشرت عبر المناظر الطبيعية منذ مليارات السنين.

ويعتقد الخبراء أن القمر تشكل قبل 4.51 مليار سنة عندما اصطدم جسم بحجم المريخ بالأرض وأدى إلى كسر جزء منه. على مدار الـ 200 مليون سنة التالية، تعرض القمر لتأثيرات مختلفة من الحطام الفضائي، مما أدى إلى حدوث شقوق على سطحه. تمامًا مثل الأرض، يحتوي عباءة القمر على جيوب من الصهارة المنصهرة، والتي تسربت إلى الشقوق بسبب الانفجارات البركانية.

ومع ذلك، تكشف البيانات الجديدة من Chang’e-4 أن النشاط البركاني على القمر انخفض تدريجيا مع مرور الوقت. وكلما اقتربت الصخور البركانية من سطح القمر، أصبحت أرق، مما يشير إلى أن القمر كان يبرد ويصبح غير نشط جيولوجيًا.

وبينما يُعتقد أن النشاط البركاني قد توقف منذ ما بين مليار و100 مليون سنة، يتوقع الباحثون، بما في ذلك خبير الجيولوجيا الفلكية جيانكينغ فنغ، أنه ربما لا تزال هناك صهارة مخبأة في أعماق سطح القمر.

تمثل هذه المهمة الرائدة مجرد بداية لمزيد من الاستكشاف ورسم خرائط للخصائص الجيولوجية للقمر من خلال مهمة Chang’e-4. توفر الاكتشافات التي تم إجراؤها حتى الآن رؤى قيمة حول ماضي القمر وتساهم في فهمنا لتاريخ النظام الشمسي.

مصادر:

– مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الكواكب، [عنوان المقال]، [المؤلفون]

– العلوم الحية، [عنوان المقال]، [المؤلف]