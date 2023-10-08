أسرار جديدة تم الكشف عنها: لمحة عن ماضي القمر

حقق العلماء اكتشافات مهمة حول تاريخ القمر بفضل مهمة Chang'e-4 الصينية. وتقوم المركبة الفضائية، التي هبطت على الجانب البعيد من القمر في عام 2018، بجمع البيانات والتقاط الصور، وتسليط الضوء على الألغاز المخفية تحت سطحها.

وتكشف النتائج، التي نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الكواكب، أن أعلى 130 قدمًا من سطح القمر يتكون من طبقات من الغبار والتربة والصخور المكسورة. اكتشف الباحثون أيضًا خمس طبقات متميزة من الحمم القمرية التي انتشرت عبر المناظر الطبيعية منذ مليارات السنين.

ووفقا للخبراء، فقد تشكل القمر قبل 4.51 مليار سنة عندما اصطدم جسم بحجم المريخ بالأرض، مما أدى إلى كسر قطعة منه. وعلى مدار الـ 200 مليون سنة التالية، تعرض القمر لقصف مستمر من الحطام الفضائي، مما أدى إلى ظهور شقوق على سطحه. يحتوي عباءة القمر على جيوب من الصهارة المنصهرة، والتي ملأت الشقوق من خلال الانفجارات البركانية.

ومع ذلك، تشير البيانات الجديدة من Chang'e-4 إلى أن النشاط البركاني على القمر توقف منذ ما بين مليار و100 مليون سنة، مما يجعله "ميتًا جيولوجيًا". وعلى الرغم من ذلك، يتوقع الباحثون أنه ربما لا تزال هناك صهارة مدفونة عميقًا تحت سطح القمر.

توفر الاكتشافات التي حققتها مهمة Chang'e-4 رؤى مهمة حول تكوين القمر والعمليات التي شكلت سطحه على مدى مليارات السنين. وفي حين أن هذا يمثل بداية التحقيق في تاريخ القمر، يتوقع فريق البحث الذي يقف وراء المهمة أن هناك الكثير مما يجب اكتشافه.

العنوان: كشف أسرار جديدة: لمحة عن ماضي القمر

ملخص: كشفت مهمة Chang'e-4 الصينية عن تفاصيل رائعة حول تاريخ القمر. وتشمل النتائج التي توصلت إليها المهمة طبقات من الغبار والتربة والصخور المكسورة وطبقات مميزة من الحمم القمرية. وتسلط هذه الاكتشافات الضوء على تكون القمر والأنشطة البركانية التي حدثت منذ مليارات السنين. وعلى الرغم من أن القمر يعتبر "ميتا جيولوجيا"، إلا أنه لا يزال هناك احتمال لوجود صهارة مخبأة تحت سطحه. يمثل هذا الاختراق بداية تحقيق واسع النطاق في التطور الجيولوجي للقمر.

التعاريف:

– Chang’e-4: مركبة الهبوط والمركبة الفضائية التابعة لإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، والتي هبطت بنجاح على الجانب البعيد من القمر في عام 2018.

– مجلة الأبحاث الجيوفيزيائية: الكواكب: مجلة علمية تنشر الأبحاث في علوم الكواكب بما في ذلك الدراسات المتعلقة بالقمر.

– الوشاح القمري: الطبقة الموجودة أسفل قشرة القمر والتي تحتوي على جيوب من الصهارة المنصهرة.

- ميت جيولوجيًا: يشير إلى جرم سماوي لم يعد يُظهر عمليات جيولوجية نشطة.

– الصهارة: الصخور المنصهرة الموجودة تحت سطح الأرض أو أي جسم كوكبي آخر.

مصادر:

- جيانكينغ فنغ، باحث في علم الجيولوجيا الفلكية في معهد علوم الكواكب في توكسون، أريزونا.

– العلوم الحية – https://www.livescience.com/65492-china-chang-e-4-photos-moon.html