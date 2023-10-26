الأسرار المدهشة المخفية تحت قشرة الأرض

في دراسة رائدة، توصل العلماء إلى اكتشاف رائع حول غطاء الأرض - الطبقة الواقعة بين القشرة واللب. لقد تبين أنه يوجد تحت أقدامنا خزان هائل من المياه، يمكن مقارنته في حجم المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والهندي مجتمعة.

وعلى عكس الماء السائل الذي نعرفه على سطح الأرض، يتم تخزين هذا الماء على شكل أيونات داخل بلورات داخل الوشاح. يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن الوشاح العلوي والسفلي خاليان من الماء. ويشير ذلك إلى أن المنطقة الانتقالية بينهما، والتي تقع على بعد حوالي 255-410 ميلا تحت الأرض، هي في الواقع رطبة.

أجرى الباحثون تجارب على صخور تمثل المنطقة الانتقالية للوشاح. ومن خلال مراقبة مستويات اللزوجة لهذه الصخور، وجدوا ارتباطًا بمستويات اللزوجة المقاسة للوشاح. وهذا يدل على أن المنطقة الانتقالية تحتوي بالفعل على الماء.

علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن الأرض قد تكون "رطبة حتى جوهرها". يُقترح أن الوشاح نفسه قادر على إنتاج الماء من خلال التفاعلات الكيميائية، بدلًا من الاعتماد فقط على الاصطدامات مع المذنبات الغنية بالجليد خلال التاريخ المبكر للكوكب.

إن الكشف عن نظام المياه الجوفية الضخم هذا له آثار تتجاوز كوكبنا. إنه يثير احتمال أن الأجرام السماوية الأخرى، بما في ذلك الكواكب خارج المجموعة الشمسية، يمكن أن تحتوي أيضًا على محيطات مخفية داخل عباءاتها.

إن وجود الماء في أعماق باطن الأرض له عواقب محتملة على النشاط الزلزالي. ومع هروب الماء من البلورات، قد يولد ضغطًا هائلاً، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث زلازل تنشأ على عمق مئات الأميال تحت السطح. وهذا يلقي ضوءًا جديدًا على الأصول الغامضة لبعض الأحداث الزلزالية.

على الرغم من هذه النتائج الرائعة، لا يزال المجتمع العلمي غير متأكد من الأصول الدقيقة وكميات المياه على كوكبنا. يسلط النقاش الدائر الضوء على مدى تعقيد تطور الأرض وأهميته لفهم الأجرام السماوية الأخرى.

أسئلة وأجوبة:

س: أين توجد المياه المكتشفة في الدراسة؟

ج: يوجد الماء في الوشاح، وهي الطبقة الواقعة بين قشرة الأرض ونواتها.

س: كيف يتم تخزين الماء؟

ج: يتم تخزين الماء داخل البلورات على شكل أيونات وليس على شكل سائل.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف بالنسبة للنشاط الزلزالي؟

ج: يمكن أن يؤدي إطلاق الماء من البلورات إلى حدوث زلازل عميقة تحت سطح الأرض.

س: هل يمكن للكواكب الأخرى أن تخفي الماء في غلافها؟

ج: نعم، من الممكن أن الأجرام السماوية الأخرى، بما في ذلك الكواكب خارج المجموعة الشمسية، تحتوي أيضًا على محيطات مخفية داخل عباءتها.

س: أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع؟

ج: لمزيد من التفاصيل، يمكنك قراءة المقال الأصلي على [The US Sun] (https://www.thesun.co.uk/).