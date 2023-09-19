تم اختيار القطب الجنوبي للقمر كموقع هبوط لمهمة Artemis III التابعة لناسا

كشفت صورة جديدة للجانب البعيد من القمر عن المنطقة التي اختارتها وكالة ناسا لهبوط مهمة أرتميس 50. وتعد هذه المهمة جزءًا من خطة ناسا الطموحة لإعادة البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ أكثر من XNUMX عامًا. موقع الهبوط المختار هو القطب الجنوبي للقمر، وهو ذو أهمية علمية كبيرة لأنه يعتقد أنه يحتوي على جليد مائي في الحفر المظللة بشكل دائم.

تعاونت وكالة ناسا مع ناشيونال جيوغرافيك لإصدار صورة فسيفساء لفوهة شاكلتون، الواقعة في القطب الجنوبي للقمر. تم التقاط الصورة باستخدام أداة ShadowCam التابعة لناسا على المركبة الفضائية Korea Pathfinder Lunar Orbiter، إلى جانب صور إضافية من Lunar Reconnaissance Orbiter. تعد حفرة شاكلتون واحدة من الحفر المظللة بشكل دائم في المنطقة، مما يجعلها نقطة ساخنة محتملة للجليد المائي.

تم الكشف عن الجزء الداخلي لفوهة شاكلتون، الذي يكتنفه الظلام الدائم، في الصورة الفسيفسائية. تم التقاط الحفرة بواسطة ShadowCam، وهي أداة تابعة لناسا مصممة لاستكشاف الأجزاء الغامضة من سطح القمر. تم تصوير المناطق المحيطة بواسطة كاميرا Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. تعرض الصورة أجزاء من ثلاث مناطق هبوط محتملة لرواد فضاء Artemis III البالغ عددها 13 منطقة.

يعد الجليد المائي موردًا نادرًا على القمر، حيث يتبخر عادةً عند تعرضه لأشعة الشمس. ومع ذلك، فإن الحفر المظللة بشكل دائم في القطب الجنوبي للقمر تخلق بيئة مثالية لاستمرار الجليد المائي. يعتقد علماء ناسا أن الجليد المائي الموجود في هذه الحفر يمكن استخدامه لأغراض مختلفة، بما في ذلك المواد الاستهلاكية لرواد الفضاء، والحماية من الإشعاع، والوقود الصاروخي.

ومن المقرر أن تتم مهمة أرتميس 2025 في عام XNUMX، وقبل ذلك تخطط ناسا للقيام بمهمة أرتميس XNUMX المأهولة حول القمر. وسترسل ناسا أيضًا مركبة قمرية تسمى VIPER للبحث عن رواسب الجليد. ستمهد هذه المهام الطريق لمهمات مأهولة في المستقبل واستخدام الموارد على سطح القمر.

المصادر: ناسا، ناشيونال جيوغرافيك