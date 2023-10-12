كيفية التقاط كسوف الشمس بأمان باستخدام هاتفك المحمول

يمكنك التقاط كسوف الشمس على هاتفك المحمول، ولكن ليس بكامل بهائه. وفقا لسكوت فيشر، محاضر علم الفلك في جامعة أوريغون، قد يكون هناك قيود فنية حيث لا تظهر الشمس كبيرة بما يكفي على الشاشة لمشاهدتها بشكل جيد. يعد التقاط صورة ثابتة للكسوف أسهل من تسجيل مقطع فيديو لأن وقت التعرض أقل. يوصي فيشر باستخدام حامل ثلاثي الأرجل أو وضع هاتفك على جسم ثابت لتجنب اهتزاز اليد أثناء تسجيل الفيديو.

من المهم أن نلاحظ أنه ليس من الآمن أبدًا النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف بدون حماية النظارات المناسبة لأن الإشعاع الشمسي يمكن أن يلحق الضرر بشبكية العين. النظارات الشمسية العادية ليست كافية، لأنها لا توفر الحماية الكافية. يجب أن تتوافق أجهزة العرض الشمسية الآمنة مع المعيار الدولي ISO 12312-2 ويجب أن تستوفي متطلبات معينة مثل حجب ما لا يزيد عن 0.00032% من ضوء الشمس، وأن تكون خالية من العيوب، وأن تغطي كلتا العينين.

لالتقاط كسوف الشمس على هاتفك المحمول، من الضروري استخدام مرشح الطاقة الشمسية المناسب أمام عدسة الكاميرا. يجب أن يكون الفلتر مصنوعًا خصيصًا لمشاهدة الطاقة الشمسية. توصي كارلي ستوكس، وهي مصورة مقيمة في ولاية يوتا، باستخدام المرشحات التي يتم تثبيتها أمام العدسة، لكن لصقها بالشريط اللاصق يمكن أن ينجح أيضًا. يجب أن يكون الفلتر أكبر من العدسة نفسها ويجب الاحتفاظ به طوال الوقت أثناء تجربة المشاهدة لضمان سلامة عينيك ومستشعر الكاميرا.

في حين أنه من الممكن التقاط الشمس أثناء كسوف الشمس في وضع السيلفي عن طريق وضع مرشح شمسي فوق عدسة الكاميرا الأمامية، إلا أن ذلك قد لا يؤدي إلى أفضل صورة شخصية. توضح ستوك أنه من المرجح أن تكون الصورة سوداء بالكامل مع وجود شمس صغيرة. ومع ذلك، يمكنك استخدام عارض شمسي أو طبقة من مرشح الطاقة الشمسية لتغطية الشمس في الإطار والحصول على صورة لها. من المهم توخي الحذر عند استخدام مرشح أصغر حجمًا لأنه قد يخاطر بإتلاف هاتفك أثناء محاولة تأطيره.

إذا لم يكن لديك نظارات الكسوف، فيمكن استخدام أجهزة العرض المحمولة لتغطية كلتا العينين أثناء المشاهدة. البديل الآخر هو إنشاء جهاز عرض لمشاهدة الكسوف يمكنك القيام به بنفسك باستخدام صندوق من الورق المقوى، وورقة بيضاء، وشريط لاصق، ومقص، وقطعة من رقائق الألومنيوم. ومن خلال عمل ثقب في ورق الألمنيوم وتسليط الضوء على الورقة البيضاء، يمكن رؤية هلال الشمس دون النظر مباشرة إلى الشمس.

وسيكون كسوف الشمس يوم السبت مرئيا في العديد من الولايات الأمريكية بما في ذلك أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس وكاليفورنيا وأيداهو وكولورادو وأريزونا.

مصادر:

- الولايات المتحدة الأمريكية اليوم

- ناسا

– موقع الفضاء.كوم