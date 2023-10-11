تعيد مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا عينات من الكويكب بينو، بما في ذلك الماء

نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في جلب عينات من الكويكب بينو، وكشفت النتائج الأولية عن وجود ليس فقط الكربون ولكن أيضًا الماء. يعد هذا اكتشافًا مهمًا، لأن الكربون والماء هما لبنتان أساسيتان للحياة على الأرض وربما خارجها.

تتكون مجموعة العينات من بينو من صخور ذات أحجام مختلفة، وجزيئات غبار، وجزيئات متوسطة الحجم. ووفقا لمدير ناسا بيل نيلسون، فإن عينة الكويكب الغنية بالكربون هي الأكبر على الإطلاق التي يتم تسليمها إلى الأرض، مع إمكانية مساعدة العلماء على التحقيق في أصول الحياة على كوكبنا.

ومنذ وصول العينات إلى الأرض في 25 سبتمبر/أيلول، بدأ العلماء بدراستها، وما النتائج الأولية إلا البداية. وتخطط وكالة ناسا لمواصلة تحليل الجسيمات وستنشئ سجلاً للعلماء الآخرين لاستعارة أجزاء من العينات لإجراء مزيد من الأبحاث. كما سيتم عرض بعض العينات في المتاحف.

وتحمل دراسة عينات الكويكبات هذه قيمة علمية هائلة. على مدى العقود القليلة المقبلة، سيكشف العلماء عن الأسرار الموجودة داخل الصخور والغبار، مما يوفر رؤى حول تكوين نظامنا الشمسي، وأصول الحياة، والتدابير المحتملة لمنع اصطدام الكويكبات بالأرض.

ومن المثير للاهتمام أنه تم العثور على "مادة كويكب إضافية" إضافية غير متوقعة على رأس المجمع وغطاء العلبة والقاعدة. تم تجهيز مركز جونسون للفضاء التابع لناسا بأدوات متخصصة لدراسة هذه المواد الإضافية المثيرة.

حصلت المركبة الفضائية OSIRIS-REx، المسؤولة عن هذه المهمة المذهلة، على العينة من بينو في عام 2020. وبعد قضاء 18 شهرًا في مراقبة الكويكب وتحليله، عادت المركبة الفضائية بنجاح إلى الأرض. ومع ذلك، فإن رحلة OSIRIS-REx لم تنته بعد. وستبدأ الآن في مهمة جديدة تسمى OSIRIS-APEX، حيث ستتجه إلى كويكب آخر يسمى أبوفيس.

(المصدر: ناسا)