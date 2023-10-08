اقتراح جديد لالتقاط حلقة الفوتون المراوغة للثقوب السوداء

ظلت الثقوب السوداء الهائلة لغزا لفترة طويلة، بسبب قوة جاذبيتها الهائلة وطبيعتها المراوغة. وفي حين تمكنا من دراستها بشكل غير مباشر من خلال مراقبة أقراصها المتراكمة ونفاثاتها القوية، إلا أن التقاط صورة مباشرة لحلقة الفوتون قد استعصى علينا. ومع ذلك، فقد اقترحت دراسة حديثة نشرت في مجلة Acta Astronautica طريقة جديدة لالتقاط هذا الهيكل بعيد المنال.

يتم تعريف الثقوب السوداء من خلال أفق الحدث الخاص بها، وهو الحد الذي يمكن للضوء أن يعبر من خلاله مرة واحدة فقط، مما يخلق نقطة اللاعودة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الثقوب السوداء هياكل محددة أخرى مثل غلاف الفوتون، والذي يمثل الحد الداخلي للمدارات الدائرية المستقرة للفوتونات. تسمح قشرة الفوتون، التي يبلغ نصف قطرها 1.5 مرة نصف قطر أفق الحدث، للفوتونات بالدوران حول الثقب الأسود إلى أجل غير مسمى من الناحية النظرية.

على الرغم من أنه لا يمكن ملاحظة أفق الحدث وغلاف الفوتون بشكل مباشر، إلا أنه يمكن ملاحظة حلقة الفوتون، وهي الدائرة الرقيقة من الضوء التي تسببها الفوتونات التي لامست الثقب الأسود عن كثب. ومع ذلك، فإن الملاحظات الحالية لحلقة الفوتون محدودة الدقة، وقد تم التنازع على الجهود المبذولة لاستخراج بيانات حلقة الفوتون من الخلفية.

للتغلب على هذه القيود، تقترح الدراسة استخدام كوكبة من مقاييس التداخل الأساسية الطويلة جدًا (VLBI) الفضائية. سيتم وضع هذه الهوائيات في مدار أرضي واسع أو تدور حول نقطة L2 Lagrange بين الأرض والقمر. من خلال تجنب تداخل الغلاف الجوي للأرض، يمكن لهذه المستقبلات التقاط الضوء الراديوي بأطوال موجية أقصر، مما يسمح بمراقبة بدقة أعلى لحلقات الفوتون الخاصة بالثقوب السوداء فائقة الكتلة مثل M87* وSag A*. يمكن للتلسكوب المقترح أيضًا أن يوفر صورًا ذات دقة أقل لثقوب سوداء أخرى فائقة الكتلة، مثل تلك الموجودة في مجرة ​​المرأة المسلسلة.

في حين أن هذه الدراسة بمثابة دليل على المفهوم، فإن تحقيق مثل هذا التلسكوب يعد هدفًا طويل المدى يتطلب التغلب على العديد من التحديات الهندسية. ومع ذلك، فإن إمكانية التقاط حلقة الفوتون توفر رؤى قيمة حول طبيعة الثقوب السوداء ودقة نظرية الجاذبية لأينشتاين. ومن خلال الوصول إلى أبعد من أي وقت مضى، قد يتمكن علماء الفلك أخيرًا من كشف أسرار هذه العمالقة الكونية.

المصدر: هدسون، بن، وآخرون. "التكوينات المدارية لمقاييس التداخل المحمولة في الفضاء لدراسة حلقات الفوتون الخاصة بالثقوب السوداء فائقة الكتلة." اكتا أسترونوتيكا (2023).