الاستعداد لكسوف الشمس الحلقي: حدث سماوي مذهل

يترقب المشاهدون في جميع أنحاء الولايات المتحدة المتجاورة وأجزاء من ألاسكا بفارغ الصبر حدوث كسوف حلقي للشمس، من المقرر أن يزين سماء النهار يوم السبت. ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر قريبا أو في أبعد نقطة له في مداره حول الأرض. خلال هذا الحدث، يبدو القمر أصغر حجمًا بسبب بعده، ويمر مباشرة أمام الشمس، مما يخلق تأثير "حلقة النار" الآسرة.

وستشهد معظم المناطق في الولايات المتحدة كسوفًا جزئيًا، حيث لا يتم تغطية سوى جزء من الشمس، مما يشبه لقمة مأخوذة منها. ومع ذلك، سيحظى المشاهدون في مناطق مختارة بامتياز تجربة الكسوف الحلقي للشمس. تشمل هذه المواقع المحظوظة أجزاء من ولاية أوريغون وكاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو وتكساس.

ومن المتوقع أن يبدأ الكسوف في ولاية أوريغون عند الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وينتهي في تكساس عند الساعة 12:03 مساءً بتوقيت وسط المحيط الهادئ. سكان مدن مثل يوجين بولاية أوريغون؛ البوكيرك، نيو مكسيكو؛ وسان أنطونيو، تكساس، ستكون ضمن المسار الحلقي. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون الخسوف مرئيًا في أجزاء معينة من أمريكا الوسطى والجنوبية.

أثناء مراقبة الكسوف، من الضروري إعطاء الأولوية لسلامة العين. إن النظر مباشرة إلى الشمس، حتى أثناء الكسوف الجزئي أو الحلقي، يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة للعينين. تعد "نظارات الكسوف" المتخصصة المزودة بمرشحات شمسية ضرورية للمشاهدة الآمنة. النظارات الشمسية العادية لا توفر الحماية اللازمة. هناك خيار آخر وهو استخدام جهاز عرض ذو ثقب صغير لمشاهدة الكسوف بشكل غير مباشر.

من المهم ملاحظة أن النظر إلى الشمس أو الكسوف من خلال كاميرا أو منظار أو تلسكوب غير مفلتر هو أمر غير آمن. ومع ذلك، يمكنك التقاط الحدث بالكاميرا الخاصة بك باستخدام مرشح الطاقة الشمسية لمنع الضرر.

وبصرف النظر عن حماية العين، فمن المهم أيضًا العناية ببشرتك. إذا كنت تخطط لقضاء ساعات مباشرة في ضوء الشمس أثناء الكسوف، تقترح ناسا ارتداء ملابس واقية وقبعة وواقي من الشمس.

إذا فاتتك هذا المشهد السماوي، فلا تخف! ينتظرنا كسوف كبير آخر خلال ستة أشهر فقط. وفي 8 أبريل 2024، سيحدث كسوف كلي للشمس، حيث يحجب القمر الشمس تمامًا. وسيمتد مسار الكسوف الكلي من ولاية ماين إلى ولاية تكساس، مما يوفر تجربة مشاهدة مذهلة.

تأكد من وضع علامة على التقويم الخاص بك لهذا الحدث، حيث من غير المتوقع حدوث كسوف الشمس الكلي التالي المرئي من الولايات المتحدة المتجاورة حتى 23 أغسطس 2044. وتستمر عجائب الكون في إدهاشنا وإلهامنا، حيث تقدم تجارب مذهلة للجميع ليستمتعوا بها. يتمتع.

مصادر:

- إن بي آر: https://www.npr.org