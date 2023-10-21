سيارة علي بابا الكهربائية الغريبة لهذا الأسبوع: الدراجة النارية ذات المدى الحر المستوحاة من Troncycle

تتميز سيارة علي بابا الكهربائية المذهلة لهذا الأسبوع بآلة غريبة وغير تقليدية يبدو أنها تتحدى العقل. نقدم لكم الدراجة النارية ذات المدى الحر المستوحاة من دراجة Troncycle. على عكس جولات الكرنفال التقليدية، لا تحتاج هذه الدراجة النارية الكهربائية إلى ربطها بأرضية وسقف من الفولاذ. يتم تشغيله بواسطة بطارية مدمجة، مما يسمح بحرية الحركة في أي مكان.

وفي حين أن هذه السيارة غير التقليدية قد لا تكون مناسبة للتنقل اليومي، إلا أنها توفر ميزات فريدة تعوض افتقارها إلى السرعة والقوة. مزودة بـ "أربعة رادارات" و"بلاستيك مضاد للتصادمات"، وتعطي الدراجة النارية الأولوية للسلامة. على الرغم من بطارية 24 فولت منخفضة الطاقة ومحرك 350 واط، تعوض السيارة بميزاتها عالية التقنية.

بالإضافة إلى ميزات السلامة الخاصة بها، تتميز الدراجة النارية بعرض ضوء LED الملون، مما يضمن قيادة جذابة بصريًا. على الرغم من أنها قد لا تصل إلى سرعات عالية، إلا أن جاذبيتها الجمالية تعوض افتقارها إلى السرعة.

من المهم ملاحظة أن هذه السيارة المستوحاة من Troncycle تنحرف عن تصميم الدراجة النارية التقليدي. تتميز بثلاث أو أربع عجلات أصغر أسفل الهيكل، تشبه عربة التسوق الصغيرة على شكل دراجة نارية.

ومن المثير للدهشة أن لعبة الأطفال هذه تتضمن أيضًا مقعدًا خلفيًا، مما يسمح للآباء بتجربة الإثارة بينما يتولى أطفالهم السيطرة. يوفر هذا التكوين الفريد تجربة ركوب فريدة من نوعها لكل من الأطفال والآباء.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة دورة المصد-ترون أثناء العمل، يتوفر مقطع فيديو يعرض السيارة التي يقودها محترف في مسار مغلق.

باختصار، تسلط هذه السيارة الكهربائية الرائعة من علي بابا لهذا الأسبوع الضوء على دراجة نارية ذات سيارة متصادمة ذات نطاق حر مع عناصر تصميم مستوحاة من Troncycle. وعلى الرغم من مواصفاتها المتواضعة، توفر الدراجة النارية ميزات أمان مبتكرة، وعرض ضوئي LED نابض بالحياة، وتكوينًا فريدًا يسمح للآباء بالركوب مع أطفالهم.

التعاريف:

– السيارة المتصادمة: سيارة صغيرة تعمل بالكهرباء تستخدم في المتنزهات والمعارض، مصممة بمصد مطاطي لامتصاص آثار الاصطدام.

– ترونسايكل: دراجة نارية خيالية ظهرت في فيلم “ترون” والمعروفة بتصميمها المستقبلي وجمالياتها المضيئة.

مصادر:

- فيديو المصد الكهربائي: [فيديو] (المصدر غير مذكور في المقال)

- سيارة علي بابا الكهربائية الغريبة للأسبوع المصدر: [URL] (المصدر غير مذكور في المقالة)