تقوم شركة Light Bio للتكنولوجيا الحيوية بتطوير زهور البتونيا المتوهجة المعدلة وراثيًا

حصلت شركة للتكنولوجيا الحيوية تدعى Light Bio على إذن من وزارة الزراعة الأمريكية لبيع زهور البتونيا المتوهجة المعدلة وراثيًا في الولايات المتحدة. تنتج زهور البتونيا هذه توهجًا أخضرًا نيونًا في الليل، وذلك بفضل إضافة الحمض النووي من فطر ذو إضاءة حيوية يسمى نيونوثوبانوس نامبي. وتخطط الشركة لبدء شحن المصانع في أوائل عام 2024.

التلألؤ البيولوجي هو العملية التي تنتج من خلالها الكائنات الحية الضوء من خلال تفاعل بين الأكسجين ومادة تسمى لوسيفيرين، ويتم تسهيل ذلك بواسطة إنزيم يسمى لوسيفيراز. في حين أن التلألؤ البيولوجي موجود في حوالي 1,500 نوع، إلا أنه غير مفهوم جيدًا في معظم الكائنات الحية باستثناء البكتيريا. في عام 2018، حدد العلماء الإنزيمات المحددة في Neonothopanus nambi التي تسمح لها بإصدار الضوء.

تضمنت المحاولات الأخرى لإنشاء نباتات متوهجة في الماضي رش النباتات بمادة كيميائية موجودة في اليراعات أو تعديل النباتات وراثيًا بجينات من البكتيريا ذات الإضاءة الحيوية. ومع ذلك، كانت لهذه الأساليب قيود، مثل الحاجة إلى علاجات متخصصة أو إنتاج ضوء خافت.

يتضمن الإنجاز الذي حققته شركة Light Bio اكتشاف مسار تلألؤ بيولوجي فطري يمكن تنسيقه مع نظام التمثيل الغذائي الخاص بالنبات. يتضمن هذا المسار جزيئًا يسمى حمض الكافيين، وهو متوافر بكثرة في النباتات، وأربعة إنزيمات مختلفة تحوله إلى لوسيفيرين. تتوهج النباتات الناتجة بشكل أكثر سطوعًا من المحاولات السابقة وتنبعث منها الضوء طوال دورة حياتها بأكملها.

في حين أثيرت مخاوف بشأن المخاطر البيئية المحتملة للنباتات المتوهجة المهندسة وراثيا، فقد عالجت Light Bio هذه المخاوف من خلال الإشارة إلى أن النباتات ستنمو في المقام الأول في بيئات خاضعة للرقابة مثل المنازل والشركات والحدائق النباتية حيث تتجاوز الإضاءة الاصطناعية الضوء بالفعل. المنبعثة من النباتات.

وتخطط شركة Light Bio لبيع زهور البتونيا المتوهجة عبر الإنترنت في البداية في إصدار محدود، مع خطط للتوسع في دور الحضانة ومراكز البستنة في المستقبل. وتهدف الشركة أيضًا إلى تطوير المزيد من أنواع نباتات الزينة وجعلها أكثر إشراقًا.

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