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الغلاف الشمسي: فقاعة عملاقة تحيط بنظامنا الشمسي

Byروبرت أندرو

أكتوبر 16، 2023
الغلاف الشمسي: فقاعة عملاقة تحيط بنظامنا الشمسي

الغلاف الشمسي عبارة عن فقاعة ضخمة تحيط بنظامنا الشمسي. يتم إنشاؤه بواسطة المجال المغناطيسي للشمس ويمتد بعيدًا في الفضاء. تشير التقديرات الأخيرة إلى أن نطاق الغلاف الشمسي يبلغ حوالي ألف مرة المسافة من الأرض إلى الشمس.

يولد المجال المغناطيسي للشمس تدفقًا من الجسيمات المشحونة المعروفة باسم الرياح الشمسية. تتدفق هذه الجسيمات إلى الفضاء على طول خطوط القوة المغناطيسية، لتشكل الغلاف الشمسي. عندما تدور الشمس، تدور الرياح الشمسية حولها مثل شرائط الماء من الرشاش.

عند حدود الغلاف الشمسي، تفسح الرياح الشمسية المجال للجسيمات القادمة من الفضاء بين النجوم. قامت المركبة الفضائية Voyager 1 و2 باستكشاف هذه الحدود وقدمت معلومات قيمة. هذه المركبات الفضائية بعيدة حاليًا عن الشمس أكثر من أي مركبات أخرى في التاريخ، وقد اكتشفت منطقة انتقالية يتفاعل فيها المجال المغناطيسي بين النجوم مع الغلاف الشمسي.

من خلال الجمع بين البيانات الواردة من Voyagers والمعلومات الواردة من القمر الصناعي IBEX، قرر العلماء أن المنطقة الانتقالية قد تمتد إلى مائة مليار ميل، وهو ما يعادل ألف مرة تقريبًا المسافة بين الأرض والشمس.

في حين أن فوييجر لن تكون قادرة على الوصول إلى هذه الحدود، فمن المتوقع أن تساعد المسابر الأخرى في مدار الأرض وخارجه في رسم خريطة المدى الدقيق للغلاف الشمسي.

في الختام، الغلاف الشمسي عبارة عن فقاعة ضخمة تحيط بنظامنا الشمسي. يتكون من المجال المغناطيسي للشمس ويمتد بعيدًا في الفضاء. وقد قدمت الأبحاث الحديثة تقديرات جديدة لمدى انتشاره، وسوف تستمر البعثات المستقبلية في تسليط الضوء على خصائصه.

مصادر:
- "فقاعة عملاقة تحيط بنظامنا الشمسي" بقلم داموند بينينجفيلد.

By روبرت أندرو

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