يمكن لغشاء جديد مقاوم للحرارة أن يُحدث ثورة في عمليات الفصل الصناعي

قام فريق من الباحثين في جامعة بوفالو بتطوير غشاء مقاوم للحرارة يمكن أن يجعل فصل الجزيئات في العمليات الصناعية أقل تكلفة. وعمليات الفصل التقليدية، مثل التقطير والبلورة، تستهلك الكثير من الطاقة وليست صديقة للبيئة. يُنظر إلى الأغشية كبديل محتمل، لكن معظمها مصنوع من بوليمرات تتحلل أثناء الاستخدام، مما يجعلها غير عملية.

ولمواجهة هذا التحدي، قام فريق البحث بإنشاء غشاء جديد أكثر ثباتًا مصنوع من مادة غير عضوية تسمى أكسيد المعدن المشبع بالكربون. يمكن لهذا الغشاء أن يتحمل درجات الحرارة العالية والضغط العالي والمذيبات الكيميائية المعقدة المرتبطة بعمليات الفصل الصناعية. تظهر الدراسة في مجلة العلوم.

ومن خلال الاستلهام من ترسيب الطبقة الجزيئية والبلمرة البينية، طور الباحثون تقنية لتصنيع أغشية خالية من العيوب باستخدام مسام نانوية صلبة تسمح للجزيئات ذات الأحجام المختلفة بالمرور عبرها. يمكن للغشاء أن يتحمل درجات حرارة تصل إلى 284 فهرنهايت وضغوطًا تصل إلى 30 ضغطًا جويًا.

يتمتع الغشاء بالقدرة على تقليل البصمة الكربونية للعديد من العمليات الصناعية، مما يجعله أكثر صداقة للبيئة وفعالية من حيث التكلفة. وقد أثبت الفريق فعاليته من خلال فصل البوسكاليد بنجاح، وهو مبيد فطريات يستخدم في حماية المحاصيل، عن المحفز وكاشف البدء.

ويخطط الباحثون لإجراء تجارب إضافية لإثبات قابلية توسيع الغشاء للمنتجات التجارية. تم دعم الدراسة من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم، ووزارة الطاقة، وجامعة بوفالو.

مصادر:

– جامعة بوفالو: [مقال](https://www.buffalo.edu/news/releases/2021/11/043.html)