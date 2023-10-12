سيكون الكسوف الجزئي للشمس مرئيًا في ألبرتا يوم السبت

ستتاح لسكان ألبرتا الفرصة لمشاهدة كسوف جزئي للشمس صباح السبت، وفقا لوكالة الفضاء الكندية. سيحدث هذا الحدث، المعروف باسم كسوف الشمس الحلقي، عندما يحجب القمر الشمس جزئيًا. وفي ألبرتا، سيتمكن المشاهدون من مشاهدة الكسوف بنسبة 61%. أثناء الكسوف، ستظل حلقة الشمس مرئية.

وسيبدأ الكسوف حوالي الساعة 9:15 صباحًا، ويصل إلى ذروته حوالي الساعة 10:30 صباحًا، وينتهي بحلول الساعة 11:45 صباحًا. ومن الضروري اتباع احتياطات السلامة عند مشاهدة الكسوف. وتؤكد ناسا أن الطريقة الآمنة الوحيدة لمراقبة الحدث هي استخدام نظارات شمسية آمنة أو نظارات الكسوف أو عارض شمسي محمول باليد. النظارات الشمسية العادية لا توفر الحماية الكافية.

لا ينبغي أبدًا استخدام البصريات غير المفلترة، مثل التلسكوبات أو المناظير أو عدسات الكاميرا، لمشاهدة الشمس أثناء الكسوف. إن النظر من خلال البصريات غير المفلترة يمكن أن يؤدي إلى تلف فوري للعين. تنصح وكالة ناسا بضرورة تثبيت المرشحات الشمسية بشكل صحيح في مقدمة أي جهاز بصري مستخدم.

إذا كنت تستخدم نظارات الكسوف أو جهاز عرض الطاقة الشمسية، فمن الضروري تجنب حملها أثناء النظر من خلال البصريات غير المفلترة، لأن ذلك يمكن أن يسبب أيضًا إصابة خطيرة في العين. تقترح ناسا استخدام جهاز عرض ذو ثقب كبديل.

وللمهتمين بالكسوفات المستقبلية، يوفر موقع SkyAndTelescope.org تصورات لمسارات الكسوف 2023 و2024.

ابقوا آمنين واستمتعوا بالكسوف الجزئي للشمس يوم السبت!

التعاريف:

1. كسوف الشمس الحلقي: نوع من كسوف الشمس يحدث عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض، وينتج عنه حلقة مرئية للشمس.

2. المرشحات الشمسية: أجهزة ملحقة بالأجهزة البصرية لحجب الإشعاع الضار وحماية العينين عند رؤية الشمس.

3. جهاز العرض ذو الثقب: جهاز بسيط مصنوع من صندوق أو بطاقة به ثقب صغير يعرض صورة الشمس على السطح، مما يسمح بالمشاهدة الآمنة.

مصادر:

– وكالة الفضاء الكندية

- ناسا

– SkyAndTelescope.org