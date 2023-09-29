اختفاء الضباب والدخان الناتج عن حرائق الغابات، مما يسمح بسماء صافية واكتمال قمر الحصاد

تم أخيرًا دفع الضباب والدخان الناتج عن حرائق الغابات الأخيرة في نيوفاوندلاند جنوب الجزيرة، مما أدى إلى تطهير السماء والسماح بمنظر جميل لقمر الحصاد الكامل الليلة. في حين أن الدخان قد لا يزال موجودا في بعض أجزاء لابرادور خلال اليومين المقبلين، يمكن لسكان الجزيرة أن يتوقعوا سماء صافية بشكل رئيسي طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وفقًا لإريكا رينجر، خبيرة الأرصاد الجوية في هيئة البيئة الكندية في غاندر، لا يوجد توقع فوري لعودة الدخان نحو نيوفاوندلاند. يقوم نظام الضغط العالي فوق كيبيك حاليًا بتدوير الدخان في اتجاه مختلف، بعيدًا عن الجزيرة. ويشير رينجر إلى أنه في الوقت الحالي يبدو أن الدخان سيظل بعيدًا عن متناولهم.

يأتي اختفاء الضباب والدخان في الوقت المناسب تمامًا لاكتمال قمر الحصاد الليلة، والذي يصادف أيضًا أن يكون آخر قمر عملاق لعام 2023. ومن المؤكد أن هذا الحدث السماوي سيكون مشهدًا مذهلاً، مما يوفر فرصة للكثيرين للاستمتاع بمنظر واضح. من القمر.

وكانت حرائق الغابات التي تسببت في الظروف الضبابية سببا للقلق بالنسبة لسكان نيوفاوندلاند ولابرادور. ولم يعيق الدخان الرؤية فحسب، بل يشكل أيضًا مخاطر صحية محتملة. ومع انقشاع الدخان وعودة السماء الصافية، أصبح بإمكان السكان أخيراً أن يتنفسوا الصعداء.

بشكل عام، ساهمت الرياح المتغيرة ونظام الضغط العالي فوق كيبيك في دفع الدخان بعيدًا عن نيوفاوندلاند. في حين أن بعض أجزاء لابرادور قد لا تزال تعاني من الدخان لبضعة أيام أخرى، يمكن للجزيرة أن تتوقع سماء صافية وفرصة للاستمتاع بجمال قمر الحصاد.

التعاريف:

– الضباب: انخفاض الرؤية بسبب وجود جزيئات في الهواء، مثل الدخان أو التلوث.

– حرائق الغابات: حرائق خارجة عن السيطرة تنتشر بسرعة عبر النباتات أو مناطق الغابات، وغالبًا ما تسبب أضرارًا كبيرة.

- قمر الحصاد: القمر المكتمل الذي يحدث في أقرب نقطة للاعتدال الخريفي، عادة في سبتمبر أو أكتوبر.

– القمر العملاق: البدر الذي يبدو أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد بسبب قربه من الأرض.

مصادر:

- إريكا رينجر، خبيرة الأرصاد الجوية في هيئة البيئة الكندية في غاندر