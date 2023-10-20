همسة باندو: الاستماع إلى العملاق المرتعش

تعد شجرة باندو القديمة والواسعة، وهي شجرة واحدة بها 47,000 ساق تنبت من نظام جذر مشترك يزيد عن 100 فدان في ولاية يوتا، واحدة من أكبر الكائنات الحية على وجه الأرض. مع تاريخ ربما يمتد إلى 12,000 عام، تراكمت على هذا الحور الضخم المهتز أكثر من 6,000 طن متري من الحياة. والآن، وبفضل التسجيلات التي تم إصدارها هذا العام، لدينا الفرصة للاستماع إلى هذه الشجرة الرائعة بطريقة لم تكن ممكنة من قبل.

قام فنان الصوت جيف رايس، بدعوة من أصدقاء باندو، بوضع مكبر صوت داخل تجويف عند قاعدة فرع وتركه يصل إلى جذور الشجرة. ولدهشته، سمع صوتًا خافتًا يتزايد خلال عاصفة رعدية، مصورًا صوتًا منخفضًا غريبًا. الصوت، كما يوضح رايس، هو نتيجة اهتزاز ملايين الأوراق في الشجرة، ومرورها عبر الأغصان، إلى الأرض.

وباستخدام هذه التسجيلات، يعتزم أصدقاء باندو استخدام الصوت لرسم خريطة لشبكة الجذور المعقدة الموجودة تحت السطح. يرى لانس أوديت، مؤسس Friends of Pando، أن الصوت لا يقتصر فقط على تقديم تجارب سمعية جميلة ومثيرة للاهتمام، بل يوفر أيضًا معلومات لا تقدر بثمن حول صحة Pando والبيئة المحيطة بها. تعمل هذه الأصوات بمثابة سجل للتنوع البيولوجي المحلي، وتوفر خط أساس يمكن قياسه مقابل التغيرات البيئية.

قد يساعد هذا النهج المبتكر لفهم باندو في تسليط الضوء على جوانب مختلفة من هذا الكيان القديم. ومن خلال البيانات المجمعة، يمكن إجراء دراسات إضافية حول حركة المياه، والعلاقة بين صفائف الفروع، ومستعمرات الحشرات، وعمق الجذور. تهدف هذه التحقيقات إلى الكشف عن المزيد عن النظام البيئي المحيط بباندو، والذي يتعرض لتهديد متزايد بسبب الأنشطة البشرية وانخفاض الحيوانات المفترسة التي تسيطر على أعداد الحيوانات العاشبة.

تم عرض تسجيلات همس باندو في الاجتماع الـ 184 للجمعية الصوتية الأمريكية، وهي بمثابة شهادة على أهمية الاستماع إلى أسرار هذا العملاق المرتعش قبل أن تضيع.

المصادر: الغارديان، أصدقاء باندو