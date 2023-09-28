ممشى هارفست مون في مركز كيري وود للطبيعة

من المقرر أن يستضيف مركز كيري وود للطبيعة في ألبرتا، كندا، مسيرة Harvest Moon Walk السنوية في محمية Gaetz Lakes Sanctuary، إذا سمح الطقس بذلك. ومع ذلك، تتوقع هيئة البيئة الكندية احتمال هطول أمطار بنسبة 60٪ في المساء المقرر.

إذا تم إلغاء المسيرة، فسيقوم مركز كيري وود للطبيعة بإخطار الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يرتفع قمر الحصاد، وهو قمر عملاق، من الشرق عند الساعة 7:21 مساء ويغرب في الغرب عند الساعة 7:44 من صباح اليوم التالي. ستبدأ المسيرة في الساعة 8:30 مساءً عند الأبواب الأمامية للمركز، مع تبرع مقترح بقيمة 3 دولارات للشخص الواحد أو 10 دولارات لكل أسرة.

ستتاح للحاضرين فرصة مشاهدة شروق القمر فوق التل الشرقي المليء بالغابات قبل أن يصل إلى ذروته فوق البحيرة. وذكرت كاثرين هوديبول، مسؤولة البرامج في المركز، أن المسيرة توفر مشهدًا خلابًا ووقتًا كافيًا لمشاهدة النجوم وعلم الفلك.

تاريخيًا، كان قمر الحصاد هو الوقت المناسب للمزارعين لإكمال حصادهم تحت ضوء القمر الساطع. على الرغم من أن العالم الحديث يعتمد على محلات البقالة للحصول على الطعام، إلا أن العديد من سكان ألبرتا ما زالوا يشعرون بارتباطهم بالزراعة، ويعيد Harvest Moon ذكريات الحنين إلى التقاليد الزراعية.

هذا العام، يصادف قمر الحصاد نهاية فصل الصيف الحار بشكل غير عادي. وأعرب هويديبول عن ارتياحه لوصول درجات الحرارة الباردة وتساقط أوراق الشجر النابضة بالحياة، بعد صيف حارق بدأ في وقت مبكر من الأول من مايو.

في حالة هطول أمطار خفيفة وبقع صافية في السماء، ستستمر المسيرة، مما يوفر للمشاركين منظورًا ليليًا فريدًا للمقدس. وكما يوضح هيودبول، "إن الحرم في النهار، والملاذ في الليل، شيئان مختلفان تمامًا".

المصدر: مقال بقلم سوزان زيلينسكي، محامية ريد دير.

التعاريف:

– محمية بحيرات غايتس: محمية طبيعية تقع في ألبرتا، كندا.

- قمر الحصاد: القمر المكتمل الأقرب إلى الاعتدال الخريفي، وغالباً ما يرتبط بموسم الحصاد.

مصادر:

– مركز كيري وود للطبيعة (لا يتوفر عنوان URL)

– البيئة الكندية (لا يوجد عنوان URL متاح)

– Earthsky.org (لا يتوفر عنوان URL)

– Red Deer Advocate (لا يوجد عنوان URL متاح)