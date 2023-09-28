قمر الحصاد الكامل: مشهد مذهل في البحار

يستمتع البحارة الليلة بالمتعة حيث يمكنهم مشاهدة جمال قمر الحصاد الكامل. وبينما سيصل القمر من الناحية الفنية إلى مرحلته الكاملة في وقت مبكر من صباح الجمعة، فإن مشاهدته في غضون 12 ساعة قبل ذلك الوقت أو بعده تعتبر مرحلة كاملة. ويصادف أن يكون هذا أيضًا آخر قمر عملاق لعام 2023.

ويحدث القمر العملاق عندما يكون القمر المكتمل في أقرب نقطة من الأرض في مداره، المعروف باسم الحضيض. على الرغم من أن الفرق بين القمر العملاق والبدر العادي يكون طفيفًا للعين المجردة، إلا أنه يقدر بحوالي 14٪ أكبر وأكثر إشراقًا في المظهر.

ولحسن الحظ، فإن ظروف المشاهدة مواتية بشكل عام لسكان ماريتيمز الليلة. على الرغم من وجود بعض الضباب الناتج عن دخان حرائق الغابات، إلا أنه أقل كثافة مقارنة بيوم الأربعاء. لذلك، مع سماء صافية، يمكن للماريتيمريين الاستمتاع برؤية قمر الحصاد الكامل وهو يرتفع فوق الأفق الشرقي بحلول الساعة 8 مساءً، وسيظل مرئيًا أعلى فوق الأفق الجنوبي الشرقي حتى منتصف الليل، قبل غروب الشمس في الغرب في ساعات ما قبل الفجر. يوم الجمعة.

بالإضافة إلى اكتمال القمر، هناك أيضًا بعض المسرات السماوية الأخرى التي يجب البحث عنها. وسيكون زحل مرئيا قبل ظهور القمر، يليه كوكب المشتري. علاوة على ذلك، سيكون كوكب الزهرة عاليا في السماء الشرقية قبل شروق الشمس يوم الجمعة.

بالنسبة لأولئك الذين يخططون لإلقاء نظرة على قمر الحصاد المكتمل، إليك بعض أوقات ظهور القمر لمختلف المجتمعات في Maritimes هذا المساء. ويوصى بإعطاء القمر نصف ساعة إلى ساعة جيدة بعد هذه الأوقات للحصول على رؤية مثالية.

في حين أن دخان حرائق الغابات قد لا يزال موجودًا، فمن المتوقع أن يكون أقل كثافة يومي الجمعة والسبت. من المرجح أن تؤدي حركة نظام الضغط العالي الحالي باتجاه الشرق إلى دفع الضباب المتبقي بعيدًا عن منطقة ماريتيم بحلول الأحد أو الاثنين.

لذا، احرصوا على استغلال هذه الفرصة لمشاهدة جمال قمر الحصاد المكتمل، إلى جانب الكواكب المرئية في سماء الليل. إنها تعد بأن تكون تجربة مذهلة لا ترغب في تفويتها.

التعاريف:

– اكتمال قمر الحصاد: اكتمال القمر الذي يحدث في أقرب وقت للاعتدال الخريفي، ويرتبط تقليديًا بعمل المزارعين في وقت متأخر من الليل لجني محاصيلهم.

– القمر العملاق: اكتمال القمر ويتزامن مع اقتراب القمر من الأرض في مداره، مما يؤدي إلى ظهوره بشكل أكبر وأكثر إشراقا.

مصادر:

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