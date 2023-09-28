استعد لقمر الحصاد المذهل

في 28 سبتمبر، ستتاح لمراقبي السماء فرصة مشاهدة قمر الحصاد، وهي ظاهرة طبيعية ذات أهمية زراعية كبيرة. يمثل هذا البدر، الذي سيرتفع الساعة 3:27 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام، ويختتم صيفًا مليئًا بالعجائب السماوية.

ويحدث القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره الإهليلجي، مما يؤدي إلى وهم زيادة الحجم والسطوع. سيكون هذا القمر العملاق القادم على بعد حوالي 224,854 ميلًا من الأرض، مما يجعله يبدو أكبر بنسبة 5 بالمائة وأكثر سطوعًا بنسبة 13 بالمائة من متوسط ​​القمر الكامل.

لا يتم تحديد قمر الحصاد حسب الشهر الذي يحدث فيه، بل من خلال محاذاة مع الاعتدال الخريفي. هذا العام، حدث الاعتدال في 23 سبتمبر، مما يجعل قمر الحصاد مميزًا بشكل خاص. ويُعرف أيضًا باسم قمر الذرة ويرمز إلى انتهاء موسم الحصاد الصيفي. يحتفل المزارعون ومراقبو السماء على حد سواء بهذا الحدث باعتباره وقت الوفرة والشكر.

وبالإضافة إلى قمر الحصاد، سيتمتع مراقبو السماء باستعراض سماوي. وستكون الكواكب مثل المشتري وزحل وعطارد مرئية في سماء الليل، مما يزيد من المشهد.

إذا فاتك حصاد القمر لهذا العام، فلا تقلق. سيكون القمر العملاق التالي الذي نتطلع إليه في 18 سبتمبر 2024، ويتزامن مرة أخرى مع قمر الحصاد. وسيكون هذا أول قمرين عملاقين في عام 2024، بينما سيحدث الثاني في 17 أكتوبر.

لذا ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد لعرض مذهل في سماء الليل. يعد Harvest Moon حدثًا آسرًا يذكرنا بعجائب عالمنا ودورات الطبيعة.

التعاريف:

– القمر العملاق: عندما يصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض في مداره الإهليلجي، مما يعطي وهم زيادة الحجم والسطوع.

- قمر الحصاد: القمر المكتمل الأقرب إلى الاعتدال الخريفي، ويرمز إلى انتهاء موسم الحصاد الصيفي.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم

- ناسا

- تقويم المزارع القديم