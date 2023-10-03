متعة القمر لمراقبي السماء في صيف 2023

في صيف عام 2023، استمتع عشاق اكتمال القمر بسلسلة من الظواهر القمرية المثيرة. كان الحدث الأبرز في هذا المشهد السماوي هو ظهور أربعة أقمار عملاقة متتالية، مما يجعل هذا الموسم وقتًا استثنائيًا حقًا لمراقبي السماء. ومن بين هذه الأقمار العملاقة، كان القمر الأزرق العملاق النادر في أغسطس، وقمر الحصاد، الذي يمثل نهاية الموسم بعرض قمري جميل.

القمر العملاق هو ظاهرة تحدث عندما يتزامن البدر مع أقرب نقطة له من الأرض في مداره الإهليلجي، المعروف باسم الحضيض. وينتج عن ذلك ظهور القمر أكبر وأكثر سطوعًا من المعتاد في سماء الليل. خلال صيف عام 2023، وفّر هذا القمر العملاق فرصًا مذهلة لمشاهدة معالم المدينة للمتحمسين والمراقبين العاديين على حدٍ سواء.

كان القمر الأزرق العملاق في أغسطس حدثًا فريدًا بشكل خاص. يشير القمر الأزرق إلى حدوث اكتمال القمر الثاني خلال شهر تقويمي واحد. هذه الظاهرة نادرة نسبيًا، ومن هنا جاء القول المأثور "مرة واحدة في القمر الأزرق". وعندما يقترن بالقمر العملاق، فإنه يخلق تجربة لا تُنسى لأولئك المحظوظين بما يكفي لمشاهدته.

اختتم الموسم بقمر الحصاد، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه البدر الأقرب إلى الاعتدال الخريفي. حصلت على اسمها من أهميتها التاريخية في مساعدة المزارعين بالضوء الإضافي خلال موسم الحصاد. توج قمر الحصاد صيفًا من المسرات القمرية وترك المتفرجين في رهبة من جماله المضيء.

بشكل عام، كان صيف عام 2023 وقتًا رائعًا لعشاق اكتمال القمر. وقد وفرت ظاهرة القمر العملاق المتتالية، بما في ذلك القمر الأزرق العملاق النادر، وقمر هارفست المذهل، متعة للعيون وتجربة لا تنسى لمراقبي السماء في جميع أنحاء العالم.

مصادر:

– “القمر العملاق” – الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)

– “القمر الأزرق” – موقع Space.com