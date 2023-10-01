قمر الحصاد المبهر يضيء السماء

تألق قمر حصاد سبتمبر في السماء صباح يوم الجمعة، وأسر مراقبي السماء بتألقه المذهل. باعتباره آخر قمر عملاق لهذا العام، فقد وصل إلى ذروة سطوعه عند الساعة 5:58 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 29 سبتمبر. ومع ذلك، استمر لمعانه في إضاءة سماء الليل حتى صباح يوم السبت، كما أكدت وكالة ناسا.

يحمل حصاد القمر قيمة كبيرة للمزارعين، وخاصة في الأيام التي سبقت الكهرباء. لقد أتاح لهم وصوله وقتًا إضافيًا لجمع محاصيلهم قبل خطر الصقيع الأول. كان التوهج المشع للقمر بمثابة منارة للأمل والمساعدة، مما سمح للمزارعين باغتنام الفرصة وضمان الحصاد الناجح لمحاصيلهم.

ويحدث القمر العملاق عندما يكون البدر أقرب إلى الأرض من المعتاد، مما يؤدي إلى ظهوره بشكل أكبر وأكثر سطوعًا في سماء الليل. تتقلب المسافة بين القمر والأرض بسبب الشكل الإهليلجي لمدار القمر. عندما يصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض، والمعروفة باسم الحضيض، يشار إليه باسم القمر العملاق.

في حين أن التعريف الدقيق قد يختلف بين علماء الفلك، إلا أن الكثيرين يعتبرون القمر العملاق هو البدر الذي يقع ضمن 90٪ من نقطة الحضيض. وهذا القرب بين القمر والأرض يعزز التأثير البصري للقمر، ويأسر الناظرين بروعته.

يعد Harvest Moon في سبتمبر 2023 بمثابة تذكير بالجمال المذهل الذي يمكن أن يقدمه العالم السماوي. إن وجودها المشع لا يأسر مراقبي السماء فحسب، بل يوضح أيضًا عجائب الطبيعة والترابط بين حياتنا والكون.

مصادر:

- ناسا